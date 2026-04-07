Bitcoin : des frais au plus bas depuis 2011 – Récap crypto de la nuit du 6 au 7 avril 2026

La SEC avance vers un cadre réglementaire plus clair pour les actifs numériques tandis que Tether poursuit sa montée en puissance. Bitcoin connaît une chute historique de ses frais de transaction et Solana renforce la sécurité de son écosystème.

Bitcoin : des frais au plus bas depuis 2011

La moyenne mobile sur 30 jours des frais de transaction quotidiens totaux de Bitcoin est tombée à 2,5 BTC par jour, un plus bas inédit depuis mars 2011.

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Régulation : la SEC prépare un cadre « safe harbor »

La SEC a finalisé une proposition de cadre « safe harbor » pour les cryptomonnaies, actuellement examinée par la Maison-Blanche. Ce plan s’inscrit dans un ensemble plus large d’évolutions réglementaires : classification officielle des crypto‑actifs selon leur nature, lancement du programme « DTC Pilot » par le Nasdaq pour la gestion de titres tokenisés, et coopération renforcée entre la SEC et la CFTC pour une supervision conjointe du secteur.

Tether vers une valorisation historique

Bo Hines a déclaré que Tether était l’entreprise stable qui ouvrirait la prochaine ère de la finance. En parallèle, la société finalise une levée de fonds pouvant lui conférer une valorisation record de 500 milliards de dollars.

Solana : sécurité renforcée avec STRIDE et SIRN

La Solana Foundation a dévoilé STRIDE et SIRN, deux programmes destinés à renforcer la sécurité de son écosystème. STRIDE offre une surveillance continue pour les protocoles dès 10 millions de dollars de TVL et une vérification formelle à partir de 100 millions, tandis que SIRN se spécialise dans la réponse rapide aux incidents.

Phantom subit une panne temporaire

Le wallet Phantom a signalé une panne temporaire affectant l’affichage des prix et des soldes des tokens. Cet incident intervient alors que Phantom poursuit son expansion avec l’intégration d’Hyperliquid pour le trading à levier, l’ajout du support pour la blockchain Sui et les inscriptions Bitcoin/BRC‑20.

Argentine : nouvelles révélations sur la crypto LIBRA

Selon le New York Times, le président argentin Javier Milei aurait appelé 7 fois le créateur du memecoin LIBRA la nuit de son lancement. Cette information s’ajoute aux multiples enquêtes et controverses entourant le projet, notamment les accusations d’escroquerie et les recours collectifs déposés aux États‑Unis.

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