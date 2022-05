Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) vont-ils tenir leurs supports hebdomadaires respectifs à 30 000$ et 2 000$ ?

Le Bitcoin doit réintégrer son range avant la clôture hebdo

Après une semaine très mouvementée, le cours du Bitcoin (BTC) tente aujourd’hui de repartir à la hausse après un rebond sur les 26 700$. De retour au-dessus des 30 000$, le BTC va-t-il finalement réintégrer son range hebdomadaire en clôture ?

Figure 1 : Graphique du cours du Bitcoin Hebdomadaire (Weekly)

Dans notre analyse précédente, nous rappelions que le cours du Bitcoin évoluait toujours à l’intérieur de son range hebdomadaire, et ce depuis le début de l’année 2021. Un range est une évolution du prix à l’horizontale, qu’il est possible d’encadrer dans un rectangle. Un range est dit « cassé » lorsque le prix en sort durant une clôture. Si le prix en sort avec une mèche mais que la clôture se fait finalement avec une réintégration de celui-ci, alors le range n’est pas considéré comme cassé et alors la possibilité de rebondir vers le milieu voire même le haut du range devient alors hautement probable.

Durant les derniers rebonds sur le bas de ce range à 30 000$, le prix a toujours fini par repasser à l’intérieur du rectangle à la clôture hebdo. Le BTC s’est alors stabilisé durant plusieurs semaines, puis systématiquement il a fini par repartir vers le haut du range pour faire un nouvel ATH. Malgré un contexte économique différent et difficile, avec des événements imprévisibles qui ont précipité la chute des cryptos, comme l’effondrement du projet Terra, ce support pourrait rester valide à la fin de la semaine.

En cas de rebond sur le support, nous pourrions alors viser la Tenkan vers 37 400$, voire la Kijun vers 46 225$. Si les 30 000 cèdent en clôture, les prochains niveaux de support hebdomadaires sont à 26 000$, puis 22 800$.

Le Bitcoin casse un pattern de retournement par le haut en h1

Alors qu’il évoluait dans une très forte tendance baissière depuis le 5 mai, le BTC parvient pour le moment à percer son pattern d’élargissement descendant par le haut. La cassure laisse envisager un possible retour aux 35 000$.

Figure 2 : Graphique du cours du Bitcoin (h1)

En théorie, ce type de figures chartistes cassent le plus souvent par le haut, avec un objectif minimum correspondant à la hauteur de celui-ci à sa sortie donc à 35 000$, puis son objectif maximum peut aller jusqu’au premier point de contact dans le pattern ici à 39 700$. Le prix a donc cassé une trendline baissière importante, est repassé au-dessus de son nuage et de la Tenkan ainsi que la Kijun. Ces courbes font à présent office de supports qui pourraient donc aider le prix à repartir en direction des 35 000$.

Néanmoins, attention à la Chikou Span qui ne valide pas encore la sortie haussière, ainsi qu’à la petite trendline en orange qui pourrait rejeter le prix. Il va donc être déterminant de voir dans les prochaines heures si le prix parvient à conserver sa cassure haussière car en cas de réintégration, il y aura malheureusement une forte probabilité d’aller chercher le bas du pattern à 25 000$. Le scénario bearish, serait que ce pattern cède ensuite par le bas, en direction des 22 000$.

L’Ether (ETH) doit conserver les 2 000$

Alors qu’il évolue lui aussi dans un biseau d’élargissement descendant, il faudra que l’Ether (ETH) préserve son support à 2 000$ pour ensuite casser par le haut sa trendline.

Figure 3 : Graphique du cours de l’Ether (h1)

S’il parvient à casser son pattern par le haut, le cours de l'ETH pourrait repartir en direction des 2 686$. Pour l’instant, tant que le prix reste en dessous du nuage cela semble compliqué cependant. Il faudra donc absolument casser le nuage à la hausse car avec un rejet baissier, le prochain support sera à 1 600$, un risque de cassure du biseau par le bas s’en suivra avec un objectif à 1 294$.

En conclusion

Les cryptomonnaies poursuivent leur baisse après une semaine difficile. Il faudra clôturer à l’intérieur du range hebdomadaire du BTC dimanche pour tenter de repartir avec un rebond.

