Après la forte chute des cryptomonnaies, le Bitcoin (BTC) reteste son support à 30 000$ – Et maintenant ?

Le Bitcoin plonge vers les 30 000$

C’est un niveau que nous n’avions plus revu depuis le mois de juillet 2021. Le cours du Bitcoin (BTC) avait à l’époque travaillé son support durant tout l’été, avant de finalement rebondir en direction de son record absolu (ATH) à 69 000$, délivrant ainsi un marché indécis et craintif jusqu’alors.

Figure 1 : Graphique du cours du Bitcoin Hebdomadaire (Weekly)

Nous y voici à nouveau, mais avec cette fois-ci un contexte économique et politique bien différent. Des taux d’inflation records et une baisse vertigineuse des marchés traditionnels sur fond de guerre en Ukraine qui viennent déstabiliser les investisseurs et chambouler toutes les certitudes sur ce marché des cryptomonnaies dont on avait pourtant vu les annonces positives s’enchaîner durant ces derniers mois.

Alors allons-nous pouvoir répéter le scénario du mois de juillet 2021, durant lequel le prix avait finalement connu son ultime rebond avant l’ATH ? Ou bien serions-nous sur le point de plonger encore plus bas qu’à l’été dernier ? Rappelons que le graphique ci-dessus est à l’échelle hebdomadaire. Chaque bougie représente une semaine et par conséquent, chaque objectif que nous allons évoquer pourra prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois à se réaliser.

L’analyse technique reflète la psychologie du marché. Nous en avons une fois de plus la preuve en image puisque le support à 30 000$ a toujours permis au prix de rebondir durant l’année passée. C’est un chiffre rond sous lequel le prix est déterminé jusqu’à présent comme étant peu cher par les acteurs de ce marché, et qui a toujours déclenché un rallye haussier vers un nouvel ATH par la suite. Ce niveau est donc très important à conserver. Un rebond nous permettrait de repartir en direction du milieu du range à 40 000$, puis potentiellement vers le haut de ce range autour des 65 600$.

En cas de cassure de ce niveau clé en clôture à la fin de la semaine par contre, le prochain niveau de support sera à 26 000$ (plat Kijun), puis à 22 869$ (plat SSB). En effet, le système Ichimoku nous permet de tracer les prochains niveaux de supports en prenant en compte les plats réalisés par la Tenkan et la Kijun, courbes qui font très souvent l’effet d’aimants sur le prix.

👉 Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC)

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Les objectifs baissiers déjà atteints

Pour les traders chartistes, le niveau actuel correspond à un niveau de prise de bénéfices suite à une cassure baissière. En effet, le graphique Daily nous offrait un Canal Baissier très pertinent avec un minimum de 3 points de contact de chaque côté.

Figure 2 : Graphique du cours du Bitcoin Journalier (Daily)

L’objectif de cette figure chartiste correspondait à la hauteur du canal, reportée à l’endroit de cassure et nous pouvons observer que le rebond actuel se fait précisément sur ce niveau, qui correspond également au support Weekly précédemment identifié sur l’Ichimoku.

Alors quelles sont les prochaines étapes à court terme ? Après cette forte chute, le Bitcoin s’est beaucoup éloigné de sa Tenkan Journalière qui se trouve à présent à 35 000$. Un retest de cette courbe est à envisager puisque nous sommes actuellement en situation de survente (Tenkan et Kijun éloignées du prix et espace assez important entre elles).

Il faudra dans tous les cas impérativement repasser au-dessus de la Kijun à 36 400$ pour regagner ce support qui pourrait bien prendre à présent le rôle de résistance. En cas de cassure en clôture des 29 740$, le prix risquerait ensuite de repartir à la baisse en direction du prochain support à 26 000$ (support Weekly).

Découvrir FTX 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton 👆 Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

En conclusion

Les cryptomonnaies comptent sur un rebond du Bitcoin grâce à ses supports Hebdomadaires et Mensuels autour des 30 000$. Après chaque ATH, le prix n’est jamais repassé sous l’ATH du précédent cycle. Si l’histoire se répète, les 20 000$ devraient donc être préservés.

👉 Suivez notre rubrique dédiée aux analyses techniques

Sources graphiques : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.