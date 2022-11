Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) plongent – Jusqu'où les cryptomonnaies pourraient chuter ?

Sous fond de crise sans précédent au sein du groupe FTX, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) plongent vers de nouveaux plus bas. Les cryptomonnaies vont-elles parvenir à rebondir ou doit-on s'attendre à de nouvelles chutes dans les prochains jours ? Le point dans cette analyse.

Une chute du Bitcoin (BTC) à prévoir en direction des 14 000$ ?

C'est un raz-de-marée qui secoue l'écosystème des cryptomonnaies depuis quelques jours.

À cause de cette crise inédite au sein du groupe FTX, le cours du Bitcoin (BTC) s'est effondré cette semaine en dessous des 15 500 $ et a entraîné avec lui la chute des altcoins vers de nouveaux plus bas qui n'avaient plus été visités depuis le mois de novembre 2020.

Si la situation semble assez incertaine, notamment pour les clients de la plateforme FTX qui ont vu leurs actifs gelés très rapidement après les premières rumeurs d'insolvabilité de la plateforme, les cryptomonnaies menacent elles de repartir à la baisse malgré un contexte économique sur les marchés traditionnels qui semblait pourtant s'améliorer.

L'actualité nous montre une décorrélation entre les cryptomonnaies et les marchés boursiers, ce qui n'avait plus eu lieu depuis longtemps.

Alors, quels niveaux faut-il surveiller pour les prochains jours ?

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

Dans nos précédentes analyses, nous avions observé le rejet du prix sur le milieu du range (rectangle bleu) qui s'est construit depuis plusieurs mois maintenant. Cette latéralisation aura finalement attendu les événements de ces derniers jours pour avoir une résolution, ici par le bas.

Suite à la cassure de ce range, l'objectif à viser semble être celui des 14 300 $ dans un premier temps, qui correspond à la hauteur d'un Bear Flag que nous surveillons depuis plusieurs mois. L'objectif était déclenché depuis bien longtemps et le prix suit ainsi notre scénario privilégié.

Lorsque le prix aura atteint les 14 300 $, il conviendra d'observer sa réaction pour savoir si nous aurons des chances d'avoir touché un bottom.

Sur le graphique hebdomadaire, nous avons un Biseau Descendant dans lequel le prix évolue depuis le début de ce Bear Market. Nous pouvons imaginer que le casser par le haut permettrait de déclencher un nouveau rallye haussier.

Malheureusement, nous avons toujours le Nuage, la Kijun (violet) et la Tenkan (turquoise) qui font obstacle aux prix et qui menacent d'un retour sur le support bas du triangle vers 14 000 $.

Ce qui est pertinent, ce que ce niveau de support correspond en tous points à notre objectif journalier, mais également à une extension de Fibonacci qui donne le niveau cible des 1,618 à 13 965 $si on prend les derniers points hauts.

Figure 2 - Graphique du cours du Bitcoin Weekly

Tout semble donc indiquer un retour du Bitcoin autour des 14 000 $. Pour invalider ce scénario, il faudra absolument regagner la Kijun autour des 20 000 $, niveau qui correspondrait également à la partie haute du Biseau Descendant en jaune et donc à sa cassure.

Si nous cassons ce pattern par le haut dans les prochaines semaines, alors nous pourrions avoir touché le bottom de ce Bear Market.

L'Ether (ETH) en route pour les 762 $ ?

Après un fort rejet sur sa Kijun Hebdomadaire, le cours de l’Ether (ETH) repart à la baisse cette semaine et menace lui aussi de casser son range par le bas.

Suite à la rotation partielle opérée sur le milieu du range, nous avons à présent de fortes probabilités de sortir de cette latéralisation par le bas avec l'objectif à 762$ qui correspond à la hauteur du Biseau Ascendant reportée à l'endroit de la cassure.

Figure 3 - Graphique du cours de l’Ether (Daily)

Pour invalider notre objectif baissier, il faudra impérativement repartir au-dessus des 2 000 $ (haut du range) pour former un nouveau point haut dans ce marché et donc obtenir une cassure de la structure baissière. Pour le moment, il faut donc encore une fois privilégier les set up et objectifs baissiers.

Conclusion de cette analyse technique

Le Bitcoin et l'Ether repartent à la baisse, en quête d'un nouveau bottom qui permettra à l'écosystème de repartir sereinement vers un nouveau cycle haussier.

En plus de l'analyse technique, il faudra bien évidemment prendre en compte le contexte macro-économique ainsi que les actualités crypto relatives à FTX qui risquent d'être plus que déterminantes pour la suite.

Sources graphiques : TradingView

