Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) tentent une nouvelle cassure de leurs résistances – Ces niveaux sont à surveiller

Une nouvelle fois, le cours du Bitcoin (BTC) se retrouve sous des résistances importantes qui l'empêchent de s'envoler. Bien que le prix ait repris une dynamique haussière à court terme, le mouvement restera fragilisé tant qu'il se poursuivra dans la partie basse du range que nous surveillons depuis plusieurs mois (rectangle en bleu).

Pour repasser véritablement haussier sur le moyen terme il faudra attendre que le prix regagne la partie haute du range vers 21 600 $ car jusque là, la trendline haute du pattern orange ainsi que le milieu de range risqueraient bien de renvoyer le prix vers le bas du range à 18 500 $. En effet, le milieu de range agit comme une forte résistance.

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

Le pattern orange étant un Élargissement Ascendant, les probabilités seraient plutôt du côté d'un rejet soit par la trendline haute vers 21 500$, soit par la Tenkan Daily sur le niveau actuel.

Dans tous les cas, il faudra surveiller la cassure qui nous donnera la direction du prochain mouvement. Nous privilégions plutôt la baisse car la structure du marché reste elle aussi baissière avec des points hauts de plus en plus bas. Si le prix perce la résistance vers le haut, alors nous pourrions revoir le prix chercher le haut du range vers 24 500 $.

Par contre, si le pattern casse par le bas, alors le BTC devrait retester son support à 18 500 $ avec un risque cette fois de casser le range par le bas en direction des 16 100 $ (objectif de cassure du Biseau Ascendant en jaune).

Figure 2 - Graphique du cours du Bitcoin Weekly

Pour terminer cette analyse du Bitcoin, l'Ichimoku en Weekly nous donne de nombreuses résistances qu'il faudra regagner.

Pour rappel, un premier signal de retournement serait de regagner la Kijun Weekly en clôture. Mais tout plat Tenkan et Kijun étant des niveaux difficiles à repasser, il faudra d'abord être vigilant sous les 21 655$, puis 24 966$ qui pourraient bien envoyer le prix vers de nouveaux plus bas.

Le cours de l’Ether (ETH) reste bloqué entre deux plats Tenkan Weekly à 1 624 $ et 1 478 $ et devra casser l'une des deux pour nous donner le sens du prochain mouvement.

Si l'ETH regagne ces deux résistances en supports alors le prix devrait repartir enfin en direction du haut du range à 2 000 $. Mais tant que le prix restera sous résistance Weekly, alors nous devrions plutôt privilégier la cassure baissière en direction du bas du range à 1 000 $.

Figure 3 - Graphique du cours de l’Ether (Daily)

Malgré le rebond haussier de ces derniers jours, cette hausse ressemble davantage à une correction avant une nouvelle chute puisque l'Ether évolue toujours dans son range baissier, avec des points hauts de plus en plus bas. Pour rappel, la cassure du Biseau Ascendant en jaune avait déclenché un objectif baissier à 762$, target qui reste toujours valide.

