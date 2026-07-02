Bitcoin (BTC) : l'accumulation en train de reprendre en coulisses ?

Bitcoin a connu en juin une véritable fuite sur les ETF BTC, repassant sous la barre des 60 000 dollars. Mais derrière cette correction, plusieurs signaux on-chain suggèrent qu'un processus de bottom est en train de s'amorcer, selon un rapport de Glassnode.

le 2 juillet 2026 à 9:00.

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Marine Debelloir

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Les investisseurs de long terme recommencent à accumuler

Après une longue phase de distribution, les Long-Term Holders, ou investisseurs à long terme, sont repassés en accumulation nette. C'est une tendance encore peu marquée, mais elle est révélatrice d'un changement de comportement chez les investisseurs les plus expérimentés.

Par ailleurs, Glassnode souligne que ce retour à l'achat s'accompagne d'une dynamique plus large : le score d'accumulation de Bitcoin progresse sur l'ensemble du spectre des détenteurs, avec les cohortes les plus petites (moins de 1 BTC) et les portefeuilles de 100 à 1 000 BTC en tête.

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Signe de la tension actuelle sur le marché, la majorité de l'offre est désormais en perte : environ 10,83 millions de BTC sont sous leur prix d'achat, contre 9,22 millions encore en profit.

Historiquement, ce type de bascule coïncide avec un transfert progressif des pièces de la part des "weak hands", c'est-à-dire des personnes qui vendent plutot vite, vers des investisseurs à plus forte conviction.

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Les institutionnels restent quand même hésitants

Mais tout cela reste contrasté. Les ETF Bitcoin spot américains enregistrent encore et toujours des sorties nettes soutenues : c'est un signe que les investisseurs institutionnels demeurent en posture défensive.

Sur les marchés dérivés, les traders sur Hyperliquid ont au contraire renforcé agressivement leurs positions longues à effet de levier. Autrement dit, ils misent sur une poursuite de la chute. C'est un pari risqué qui pourrait alimenter un net rebond ou au contraire une nouvelle cascade de liquidations.

Glassnode souligne aussi que du côté des options, le ratio put/call a atteint son plus haut niveau depuis un an, ce qui traduit une demande de couverture contre la baisse.

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Sur le plan macroéconomique, le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, a par ailleurs confirmé qu'aucune baisse de taux n'interviendra avant 2027. L'appétance pour les produits "risqués" devrait donc être mesurée.

Pour Glassnode, Bitcoin serait donc en transition d'une phase de distribution vers une phase d'accumulation. Mais un dernier "test de conviction" pourrait encore survenir avant que l'on établisse un prix plancher.

Source : Glassnode

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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