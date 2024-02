Bitcoin, attention à la valorisation actuelle élevée du marché actions aux États-Unis

Fin janvier, les indices S&P 500, Nasdaq 100 et Dow Jones ont inscrit de nouveaux records historiques, portés par les actions des « Magnificent Seven ». En termes de valorisation boursière, le marché est désormais jugé cher voire très cher selon tous les critères. Selon Warren Buffet, le marché US serait même en bulle spéculative. Il faut à présent que les résultats des entreprises confirment pour éviter une correction des indices boursiers qui serait nocive au Bitcoin.

Le marché actions US (le S&P 500) est désormais cher en bourse

Le marché actions des États-Unis est entré dans une consolidation cette semaine alors que les investisseurs s’interrogent toujours sur le niveau de probabilité en faveur d’un pivot de la Réserve fédérale (FED) au printemps. Cette consolidation des indices boursiers US est aussi le fait de la valorisation boursière excessive atteinte avec les nouveaux records historiques établis fin janvier sur les stars de la tech, les fameux « Magnificent Seven » (Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, Apple, Alphabet et Amazon).

Dans mon nouvel article au sein des colonnes de Cryptoast, je vous propose donc un tour d’horizon des critères principaux de valorisation boursière qui illustrent cette cherté relative des actions US. C’est le rapport entre le prix des actions et les bénéfices/chiffres d’affaires des entreprises qui permettent de dire si un marché actions est cher ou bon marché.

Certains ratios de valorisation boursière utilisent les bénéfices passés, d’autres les bénéfices futurs (prospectifs) anticipés et encore toute une série d'autres agrégats micro-économiques. Ces profits prospectifs sont décisifs dans le calcul du Price Earning Ratio « forward » dont vous avez un graphique ci-dessous.

Le PE forward, c’est le PE classique auquel l’on ajoute un PE future basé sur les bénéfices prospectifs. Au stade actuel, le marché actions est valorisé au-dessus de sa moyenne des 5 et des 10 dernières années en termes de PE forward, alors que les bénéfices anticipés sont très élevés sur de nouveaux records historiques.

Il n’y a donc pas le droit à l’erreur pour les bénéfices à venir des entreprises qui devront confirmer les multiples de valorisation atteints ce début d’année.

On utilise l’écart type à la moyenne pour déterminer si un marché est cher ou bon marché. L’écart type est la dispersion des valeurs d’un échantillon de données par rapport à la moyenne. +1 sigma et -1 sigma permettent d’obtenir des zones d’excès de valorisation à la hausse et à la baisse ; je vous en fais un récapitulatif dans le tableau ci-dessous.

Voici la liste des multiples de valorisation utilisés :

Le Price Earnings Ratio (PE) ttm ; Le PE forward à 12 mois ; Le PE de Shiller ; Le Price to Book Value ; Le Price to Sales (à suivre de près et trop sous-estimé à mon avis) ; Total Market Cap over GDP ratio (Buffet indicator).

Ratios de valorisation Situation actuelle du S&P500 Le Price Earnings Ratio (PE) ttm Le marché est cher et se traite à un écart type au-dessus de sa moyenne de 10 ans et il se négocie au-dessus de sa moyenne de 5 ans. Le PE forward à 12 mois Avec un PE forward de 20, le marché n’a jamais été aussi cher depuis 2021 et se négocie au-dessus de ses moyennes à 5 et 10 ans. Le PE de Shiller Le marché n’a jamais été aussi cher que 2001 et 2021 avec un CAPE ratio largement au-dessus de ses moyennes à 5 et 10 ans. Le Price to Book Value Le marché est presque aussi cher que son record de 2021 et se traite au-dessus de 1 écart type par rapport à la moyenne des 5 et 10 dernières années. Le Price to Sales Le marché est cher et se traite à un écart type au-dessus de sa moyenne des 5 et 10 dernières années. Total Market Cap over GDP ratio Le marché est en bulle spéculative. Eearnings Yield with forward estimate Le rendement des bénéfices des actions est équivalent aux 10 ans US au stade actuel.

Tableau qui présente 7 critères de valorisation boursière pour l’indice S&P 500

Représentation graphique du PE forward de l’indice S&P 500 (source : FACSET)

Le cours du Bitcoin est toujours engagé dans une phase de consolidation

La correction des indices US et les prises de profit sur les stars de la tech ont donc empêché le cours du Bitcoin de dépasser la résistance à 44 000 dollars US, le pivot chartiste dans la correction graphique actuelle post-ETF.

La première hypothèse est une correction qui pourrait se développer vers les 36 000 dollars avant que la tendance haussière ne reprenne. Ce scénario serait validé par une cassure du support à 40/41 000 dollars. La seconde hypothèse est un dépassement rapide des 44 000 dollars pour réengager la cible des 48 000 dollars.

Le marché fera son choix technique avec la mise à jour du rapport NFP US ce vendredi 2 février à 14h30.

Graphique qui dévoile les bougies japonaises hebdomadaires et quotidiennes du contrat future Bitcoin

