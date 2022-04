Binance.US obtient une licence de transfert de fonds pour opérer à Porto Rico

La filière américaine de Binance vient d'obtenir sa licence de transfert de fonds afin de pouvoir étendre ses services au Commonwealth de Porto Rico.

L'attestation a été délivrée par le Bureau du commissaire aux institutions financières de Porto Rico à la plateforme d'échange de cryptomonnaies qui opère désormais à travers 45 états américains.

Selon le Nationwide Multi-State Licencing System and Registry (NMLS), le système d'enregistrement pour l'octroi de licences à Porto Rico, cette licence est nécessaire pour les activités suivantes :

Porto Rico est actuellement la quatrième juridiction américaine dans laquelle Binance peut opérer grâce à ce précieux sésame, après le Wyoming, le Connecticut ainsi que la Virginie-Occidentale.

Binance reste fidèle à ses valeurs, toujours dans une optique de conformité juridique, comme a pu le confirmer Brian Shroder, le directeur général de Binance.US :

« En tant que foyer américain pour l'achat, le commerce et le gain d'actifs numériques, notre objectif est d'offrir l'échange le plus conforme et le plus centré sur le client dans l'ensemble des 50 États et territoires. Porto Rico, en particulier, est un marché important pour la croissance de la crypto et nous sommes impatients de continuer à offrir à ses résidents un accès sécurisé, fiable et à faible coût à une sélection robuste de jetons. »