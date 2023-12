La plateforme d’échange Binance annonce que les retraits de certains tokens délistés sont de nouveau ouverts. L’opération durera quelques semaines et permettra à certains utilisateurs de transférer leurs cryptomonnaies.

Binance : ces tokens délistés sont de nouveau transférables… Pour un temps seulement

La plateforme d’échange Binance annonce que les retraits de certains tokens délistés sont de nouveau ouverts. L’opération durera quelques semaines et permettra à certains utilisateurs de transférer leurs cryptomonnaies.

Binance annonce l’ouverture des retraits pour certains tokens

Binance confirme qu’elle ouvre cette option suite à une demande de la communauté. Les cryptomonnaies concernées avaient été délistées, mais tous les investisseurs n’avaient semble-t-il pas retiré leurs fonds. Les utilisateurs pourront donc retirer leurs tokens à partir d’aujourd’hui, et jusqu’au 25 décembre prochain. Voici la liste des cryptomonnaies en question :

Aion (AION)

Beam (BEAM)

Bitcoin Diamond (BCD)

GoChain (GO)

Neblio (NEBL)

Nebulas (NAS)

Neutrino Token (NSBT)

Nexus (NXS)

Viacoin (VIA)

Skycoin (SKY)

Songbird (SGB)

YOYOW (YOYO)

Sans surprise, il s’agit majoritairement de cryptomonnaies peu connues ou utilisées, qui avaient été écartées des listings de la plus grande plateforme d’échange.

Échanges automatiques en USDT

Par ailleurs, Binance confirme que certaines cryptomonnaies seront automatiquement converties en USDT, le stablecoin de Tether :

« En addition à ces mesures, Binance procédera à une conversion pour les tokens BEAM, BCD, GO, NEBL, NAS, NSBT et SGB, en fonction des soldes détenus par les utilisateurs dans leurs portefeuilles Binance. »

À la date du 26 décembre prochain, les utilisateurs concernés verront donc leurs fonds transformés en USDT. On note au passage que Binance choisit le stablecoin de Tether, et pas le FDUSD, comme c’est le cas pour les échanges automatiques de BUSD.

👉 A lire à ce sujet – Fin du BUSD de Binance : on connaît désormais la date de l’arrêt du stablecoin

Binance rappelle que les tokens en question ont été délistés pour de bon, et que la plateforme n’honorera pas les dépôts vers les portefeuilles si ceux-ci étaient faits.

Grand ménage chez Binance ?

Depuis les déboires légaux de Binance, et le départ précipité de Changpeng Zhao, on note des changements de cap sur la plus grande plateforme mondiale. Le nouveau PDG, Richard Teng, a ainsi axé sa communication sur la mise en conformité et la dialogue avec les régulateurs.

👉 Pour en apprendre plus : « Il faut collaborer avec les responsables politiques » – Le nouveau PDG de Binance fait sa déclaration d’intention

Plusieurs mesures de ce type montrent que Binance fait le ménage. La semaine dernière, le TORN, la cryptomonnaie du controversé mixeur Tornado Cash, avait ainsi été délisté. Les choses changent donc sur la plateforme d’échange, qui vise manifestement à rester dans les clous.

Source : Binance, communiqué

