Fin du BUSD de Binance : on connaît désormais la date de l'arrêt du stablecoin

La campagne de la Securities and Exchange Commission (SEC) avait eu raison du stablecoin BUSD de Binance en début d’année. Progressivement écarté, il va finalement cesser d’être maintenu par Binance. Et nous savons désormais la date à laquelle il ne sera plus échangeable sur les plateformes de l’entreprise.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/fin-busd-binance-date-arret-stablecoin/