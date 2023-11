Fin du TORN sur Binance : le token de Tornado Cash s’effondre de 50 %

Depuis août 2022, le mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash (TORN) enchaîne les difficultés depuis que l’Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a sanctionné les adresses du protocole.

Suite à ces évènements, le token TORN de l’application semble subir une longue agonie, celui-ci ayant perdu près de 94 % de sa valorisation depuis, et a enregistré une chute de 50 % lundi après l’annonce de son delisting sur Binance.

Après ladite annonce, l’actif est passé d’un plus haut journalier de 3,96 dollars à 1,83 dollar maintenant, et pointe maintenant loin dans le classement à la 1 223e place pour une capitalisation d’à peine 3,8 millions de dollars.

👉 Formez-vous avec nos experts de Cryptoast Research pour comprendre des différents outils Web3

Selon le communiqué de Binance, les paires de trading incluant le TORN seront ainsi closes le 7 décembre prochain et les dépôts ne seront plus pris en charge à partir du jour suivant. Par ailleurs, les utilisateurs auront jusqu’au 7 mars 2024 pour retirer les TORN restants de l’exchange.

Malgré les difficultés, il convient de préciser que Tornado Cash continue de fonctionner. En matière de valeur totale verrouillée (TVL), les données de DefiLlama montrent que toutes blockchains confondues, nous sommes revenus sur des niveaux de milieu de bull run de 2021, avec 305 millions de dollars :

Figure 1 — TVL présente sur Tornado Cash

Pour ce qui est du nombre d’interactions avec le protocole, le constat est similaire. La chute est toutefois importante, le nombre de dépôts hebdomadaires étant passé d’environ 6 000 avant les sanctions de l’OFAC à un peu plus de 1 000 désormais :

Figure 2 — Dépôts hebdomadaires sur Tornado Cash

En matière de retraits, nous pouvons également tirer des conclusions semblables. Toutes ces données montrent ainsi que si Tornado Cash n’est pas mort, il a néanmoins subi un important ralentissement depuis que les adresses de ses smart contracts sont placées sur la liste « Specially Designated Nationals » (SDN).

À ce propos, la Blockchain Association a déposé un « mémoire d’amicus » la semaine dernière à propos du procès en appel pour lequel les plaignants cherchent à faire retirer le mixeur de cette liste SDN :

Today we filed an amicus brief in the 5th Circuit appeal of Van Loon v. Treasury regarding OFAC’s sanctions against Tornado Cash.

Read Senior Counsel @MTCoppel's thread below for more. 👇https://t.co/1pmSAt1Bds https://t.co/c5ScaTDr9N pic.twitter.com/e9ySvcKdeM

— Blockchain Association (@BlockchainAssn) November 20, 2023