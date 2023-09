Binance quitte le marché russe et vend son activité à CommEX, un exchange crypto créé la veille

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a annoncé avoir vendu la totalité de son activité en Russie à CommEX pour un montant non divulgué. Cependant, CommEX est un exchange crypto créé hier, et de nombreux observateurs ont souligné les nombreuses ressemblances entre les exchanges, soupçonnant la création d'une société-écran par Changpeng Zhao.

