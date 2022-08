Binance présente un KYC sous forme de soulbound token (SBT) sur la BNB Chain

Dans un article de blog, Binance a dévoilé lundi que l’exchange était sur le point d’émettre le premier soulbound token (STB) sur la BNB Chain. Celui-ci, baptisé le Binance Account Bound (BAB), sera délivré aux utilisateurs de l’application mobile, une fois leur vérification Know Your Customer (KYC) faite.

The first-ever Soulbound Token, Binance Account Bound (BAB), will be built on #BNBChain

The innovation could pave the way for a flourishing Decentralized Society on BNB Chain.

Find out more about the exciting development here ⤵️https://t.co/gS4CmExrOp

