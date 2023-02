Binance organiserait un consortium pour rétablir la confiance dans les cryptomonnaies

Selon les informations du média Coindesk, Binance travaillerait actuellement à la création d'un consortium visant à rétablir la confiance envers les cryptomonnaies. Une initiative qui intervient dans un contexte où les régulateurs entreprennent des mesures répressives à l'égard de l'industrie des cryptomonnaies.

Une nouvelle initiative de Binance

Binance, la plus importante plateforme d'échanges au monde, souhaiterait organiser la formation d'un consortium visant à rétablir la confiance envers les cryptomonnaies. Il serait composé de différentes entreprises de l'industrie, ainsi que de partenaires du monde entier, tels que des institutions financières, des universités et même des entités gouvernementales.

L'information a été partagée par nos confrères de Coindesk ce mercredi 8 février. Selon eux, « un certain nombre d'entreprises ont déjà rejoint le mouvement ». Aucun nom n'a pour le moment été divulgué mais l'on parlerait surtout de plateformes d'échanges de cryptomonnaies centralisées et de quelques personnalités individuelles.

L'industrie des cryptomonnaies est dans une situation complexe actuellement. Elle fait face à une volonté farouche de régulation du côté des États-Unis, plus particulièrement les plateformes proposant des fonctionnalités de staking.

Après l'affaire de la plateforme FTX et de son fondateur, Sam Bankman-Fried, la confiance envers le secteur est au plus bas. Ainsi, à travers ce groupe, Binance souhaiterait porter la voix des entreprises auprès des régulateurs américains et montrer que l'industrie a évolué dans la bonne direction.

Le consortium ne serait pas dirigé par Binance, précise Coindesk, mais « sera géré de la manière la plus décentralisée possible parmi de nombreux projets différents pour assurer un alignement avec la communauté ».

