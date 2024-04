Binance Launchpool de Saga : comment y participer pour gagner des tokens SAGA ?

Via Binance Launchpool, la plateforme offre l'opportunité aux détenteurs de BNB et de FDUSD de participer au farming des tokens SAGA du protocole Saga, lequel permet aux développeurs de créer des blockchains pour des usages très spécifiques. Comment participer à ce Launchpool pour obtenir des tokens SAGA ?

Comment gagner des tokens SAGA via le Binance Launchpool ?

La plateforme Binance accueille le layer 1 Saga et son token du même nom au sein de son Launchpool, ce produit qui permet d'obtenir des tokens avant leur lancement sur le marché.

En verrouillant temporairement des BNB et/ou des FDUSD dans des pools du Binance Launchpool, les utilisateurs pourront obtenir des tokens SAGA à la fin de la période de farming. Celle-ci sera ouverte du 5 avril (00h00 UTC) au 8 avril (23h59 UTC).

Pour participer, il suffit de créer un compte sur Binance, de détenir du BNB et/ou du FDUSD et de cliquer sur l'onglet « Plus » puis sur « Launchpad et Launchpool ».

Dès que la période de farming débutera, vous retrouverez sur cette page les 2 pools dédiées au token SAGA, où il suffira de placer des BNB et/ou FDUSD en staking (sans frais) pour débuter le farming.

Une fois la période de farming terminée, Binance distribuera un total de 45 millions de tokens SAGA (soit 4,5 % de l'offre totale) aux participants. Ceux-ci recevront une allocation proportionnelle à leur participation dans les pools BNB et FDUSD.

Le token SAGA sera ensuite listé sur Binance le 9 avril à 14h00 UTC. Ainsi, tous les participants au Binance Launchpool de Saga pourront vendre leurs tokens nouvellement acquis s'ils le souhaitent.

Les informations à retenir au sujet du Binance Launchpool du SAGA

La période de farming sera ouverte du 5 avril à 00h00 UTC au 8 avril à 23h59 UTC ;

36 millions de tokens SAGA seront distribués aux participants ayant verrouillé des BNB (80 % du Launchpool), tandis que 9 millions seront destinés aux détenteurs de FDUSD (20 % du Launchpool) ;

Le nombre de tokens attribués à chaque utilisateur dépendra du montant de BNB et/ou de FDUSD placés dans les pools, ainsi que de la durée totale de farming ;

Le token SAGA sera listé sur Binance le 9 avril à 14h00 UTC, avec des paires de trading incluant le BTC, l'USDT, le BNB, le FDUSD et le TRY.

💡 Retrouvez notre guide détaillé pour participer à un Launchpool de Binance

Qu'est-ce que Saga et à quoi sert son token ?

Saga se décrit comme un protocole où il est aussi facile de lancer une blockchain dédiée, ou Chainlet, que de déployer un smart contract. Les Chainlets sont sécurisés par les validateurs de la blockchain Saga à l'aide du module Cosmos Interchain Security (ICS).

Grâce à l'ICS, chaque Chainlet hérite automatiquement de la sécurité du mainnet de Saga sans qu'il soit nécessaire d'avoir un token de staking propre et individuel.

Concernant le token SAGA, voici ses principaux rôles au sein de l'écosystème :

Les développeurs doivent verrouiller des tokens SAGA pour lancer un Chainlet ;

Les détenteurs de tokens SAGA peuvent aider au financement du lancement d'un Chainlet ;

Les utilisateurs peuvent placer des SAGA en staking pour participer au fonctionnement du réseau et recevoir des récompenses.

👉 Besoin d'un guide pour utiliser Binance ? Voici notre avis et tuto complet sur Binance

