Binance Launchpool : Comment gagner des tokens WalletConnect (WCT) ?

Pour la 67e édition de son Launchpool, l'exchange de cryptomonnaies Binance accueille WalletConnect. Pour une durée limitée, il sera possible d'obtenir des tokens WCT en déposant du BNB ou de l'USDC sur les pools proposées. Découvrez comment gagner des tokens WCT grâce au Binance Launchpool.

Pourquoi participer au Binance Launchpool ?

Participer au Binance Launchpool, c’est saisir l’opportunité d’obtenir gratuitement de nouveaux tokens en amont de leur arrivée sur le marché, simplement en déposant temporairement du BNB ou de l'USDC. Ce dispositif, pensé pour démocratiser l’accès aux projets émergents, séduit de plus en plus d’investisseurs à la recherche de rendements passifs sans complexité technique.

📘 Consultez notre guide pour acheter du BNB facilement

Le principe du Binance Launchpool est simple : il suffit de verrouiller une certaine quantité de BNB ou d’USDC pendant quelques jours. En échange, Binance distribue une part des tokens mis en jeu, proportionnellement à la somme engagée.

Une fois la période écoulée, les cryptomonnaies déposées sont automatiquement restituées, accompagnées des récompenses obtenues. L’opération est entièrement gratuite, sous réserve de détenir du BNB ou de l'USDC.

Autre avantage notable : les détenteurs de BNB déjà placés dans des produits flexibles comme BNB Simple Earn sont automatiquement pris en compte pour le Launchpool. À l’inverse, un dépôt direct dans le Launchpool peut offrir un accès à d’autres bénéfices, tels que des airdrops ou des privilèges VIP.

Au-delà de sa simplicité d’accès, le Binance Launchpool présente plusieurs atouts qui en font une option attrayante pour les investisseurs curieux de découvrir de nouveaux projets. Il permet d’acquérir des tokens en amont de leur cotation officielle, offre une grande souplesse d’utilisation avec des périodes de blocage courtes, et garantit une sécurité optimale grâce à l’environnement de Binance, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde.

Côté performances, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur l’année 2024, le rendement annuel moyen enregistré via le Launchpool avoisinait les 24 %, certains projets ayant même ponctuellement dépassé les 100 % d’APY.

Des résultats prometteurs, bien qu’évidemment non garantis dans le temps, qui illustrent le potentiel de ce mécanisme pour diversifier ses actifs tout en soutenant l’innovation dans la blockchain.

Participez au Binance Launchpool de WalletConnect et remportez des tokens WCT

Qu'est-ce que Wallet Connect (WCT) ?

WalletConnect est un protocole open source qui facilite la connexion sécurisée entre les portefeuilles numériques et les applications décentralisées (dApps) sur diverses blockchains. Il permet aux utilisateurs d'interagir avec des dApps en scannant un code QR ou en cliquant sur un lien, sans compromettre la sécurité de leurs clés privées.​

Depuis sa création en 2018, WalletConnect a établi un réseau interopérable reliant plus de 600 portefeuilles et 40 000 applications, facilitant plus de 150 millions de connexions pour plus de 24 millions d'utilisateurs . Le réseau est conçu pour être multi-chains, prenant en charge des écosystèmes tels que Ethereum, Solana, Cosmos, Polkadot et Bitcoin.​

Évolution de l'adoption de WalletConnect sur les 12 derniers mois

Le réseau WalletConnect repose sur une infrastructure décentralisée composée de nœuds de service et de passerelles. Les nœuds de service stockent les messages cryptés de bout en bout, garantissant que seuls les destinataires prévus peuvent les lire. Les passerelles facilitent la communication entre les portefeuilles et les applications. Le tout forme une architecture assurant une faible latence et une haute disponibilité, essentielles pour une expérience utilisateur fluide.​

En 2024, la WalletConnect Foundation a été créée pour soutenir la croissance, la sécurité et la décentralisation du réseau. Elle supervise également le développement du WalletConnect Token (WCT), qui joue un rôle clé dans la gouvernance du réseau. Les détenteurs de WCT peuvent participer à la gouvernance en votant sur des propositions et en influençant l'évolution du réseau.​

WalletConnect continue d'évoluer pour améliorer l'expérience utilisateur sur le Web3. Des initiatives telles que WalletGuide et le programme WalletConnect Certified visent par exemple à établir des normes élevées en matière de sécurité, de fonctionnalités et de qualité pour les portefeuilles numériques.

Participez au Binance Launchpool de WalletConnect et remportez des tokens WCT

Comment participer au Binance Launchpool Wallet Connect (WCT) ?

Pour participer au 67e Launchpool de Binance, il vous suffit de créer un compte sur Binance, d'acquérir ou de détenir du BNB, ou de l'USDC puis de vous rendre dans l'onglet « Plus » et de choisir « Launchpool ».

Les étapes à suivre pour accéder au Binance Launchpool

Dès aujourd'hui, vous pouvez participer au Binance Launchpool du projet WalletConnect en déposant du BNB ou de l'USDC dans la pool correspondante. Une fois cela fait, il vous suffit de les laisser jusqu'à la fin de la période de staking, fixée au 15 avril 2025 à 1h59 (heure de Paris).

Une allocation de tokens WCT vous sera versée sur une base horaire proportionnellement au montant de BNB ou d'USDC que vous avez mis en staking, avec un maximum de 35 416 WCT versés chaque heure par utilisateur pour la pool BNB et de 4 166 WCT pour la pool d'USDC.

Voici le récapitulatif des informations à connaître concernant le Launchpool pour WalletConnect :

Ticker du token : WCT ;

: WCT ; Offre totale de tokens : 1 000 000 000 WCT ;

: 1 000 000 000 WCT ; Offre maximale de tokens : 1 000 000 000 WCT ;

: 1 000 000 000 WCT ; Récompenses du Binance Launchpool : 40 000 000 WCT (soit 4 % de l’offre totale) ;

: 40 000 000 WCT (soit 4 % de l’offre totale) ; Supply de tokens WCT lors du listing sur Binance : 186 200 000 WCT

Notez que pour ce Launchpool, le trading du WCT ne sera pas proposé en pre-market. Le token de WalletConnect sera directement disponible au trading sur les paires spot suivantes le 15 avril à 13 heures avec le seed tag : WCT/USDT, WCT/USDC, WCT/BNB, WCT/FDUSD et WCT/TRY.

Participez au Binance Launchpool de WalletConnect et remportez des tokens WCT

