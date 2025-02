Binance Launchpool : Comment gagner des tokens RedStone (RED) ?

Pour la 64e édition de son Launchpool, l'exchange crypto Binance accueille RedStone, un oracle multi-chain. Pour une durée limitée, il sera possible d'obtenir des tokens RED en détenant du BNB ou de l'USDC. Découvrez comment gagner des tokens RED grâce au Binance Launchpool.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Binance France (en savoir plus)

Pourquoi participer au Binance Launchpool ?

Le Binance Launchpool est désormais un incontournable pour quiconque souhaite prendre de l'avance sur le marché afin d'obtenir des tokens gratuitement, moyennant le dépôt de quelques cryptomonnaies comme le BNB, la crypto de Binance, ou bien des USDC.

En verrouillant un certain montant de BNB ou des USDC, les utilisateurs de Binance peuvent obtenir des tokens lors de leur lancement sur le marché, en l'occurrence le token RED de RedStone. En somme, le Binance Launchpool se révèle être une opportunité intéressante de générer des rendements passifs tout en diversifiant ses actifs et en encourageant de nouveaux projets.

💵 Retrouvez notre guide pour acheter du BNB facilement

Le montant de tokens alloué à chaque individu dépendra directement de la quantité de BNB ou d’USDC déposés. À la fin de la période de staking donnée, les tokens alloués ainsi que ceux déposés seront automatiquement transférés sur le portefeuille Binance.

C'est une opération sans frais donc, moyennant la détention de BNB ou d’USDC.

Si vous avez verrouillé des BNB dans des produits flexibles tels que BNB Simple Earn, vous êtes automatiquement considéré comme participant au Launchpool. À l'inverse, déposer des BNB dans le Launchpool vous permet de bénéficier dans le même temps des avantages VIP ou des airdrops.

Le Binance Launchpool offre plusieurs avantages notables :

Accès privilégié à de nouveaux tokens : Profitez de l’opportunité d’investir dans des projets innovants dès leur lancement et recevez des tokens avant même leur cotation officielle ;

: Profitez de l’opportunité d’investir dans des projets innovants dès leur lancement et recevez des tokens avant même leur cotation officielle ; Souplesse et maîtrise : Les tokens mis en staking restent accessibles rapidement, car la période d’engagement est courte ;

: Les tokens mis en staking restent accessibles rapidement, car la période d’engagement est courte ; Sécurité et fiabilité : En utilisant Binance, vous bénéficiez d’un environnement sécurisé pour le staking et la perception de vos récompenses ;

: En utilisant Binance, vous bénéficiez d’un environnement sécurisé pour le staking et la perception de vos récompenses ; Potentiel de rendements attractifs : Le staking via le Launchpool peut générer des gains intéressants, selon la performance des projets concernés. De plus, cette opération est entièrement gratuite, moyennant la détention de BNB ou d’USDC.

En moyenne, selon les données récoltées jusqu'à la fin de l'année 2024, le Binance Launchpool a offert un rendement annuel (APY) de l'ordre de 24 %, et ce considérant que certains projets ont pu offrir jusqu'à 113 % d'APY.

Bien sûr, les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais cela offre un bon aperçu du potentiel de ce Launchpool.

Participez au Binance Launchpool de RedStone et remportez des tokens RED

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Quel est l'objectif du projet RedStone et de son token RED ?

RedStone est un oracle blockchain conçu pour fournir des flux de données fiables et économiques aux protocoles DeFi.

Contrairement aux oracles traditionnels, il utilise un stockage off-chain grâce à Arweave afin de limiter les coûts tout en maximisant son efficacité. Les données ne sont récupérées qu’en cas de besoin, évitant ainsi les mises à jour constantes on-chain.

RedStone se distingue par son architecture modulaire, qui permet aux développeurs d’intégrer des flux de prix personnalisés adaptés aux besoins spécifiques des applications décentralisées. L'oracle prend en charge une large gamme d’actifs, y compris les Liquid Staking Tokens (LST) et les Liquid Restaking Tokens (LRT), de plus en plus utilisés dans la DeFi.

🛰️ Qu'est-ce qu'un oracle et pourquoi est-ce important dans la blockchain ?

Schématisation de la roue d'inertie du staking de tokens RED

En janvier 2025, RedStone a intégré le framework Actively Validated Service (AVS) d’EigenLayer, renforçant la sécurité de ses flux de données grâce au restaking sur la blockchain Ethereum. Cette approche garantit une meilleure résilience contre les manipulations tout en maintenant une faible consommation de gaz.

Avec une adoption croissante et un financement solide, RedStone s’impose comme une alternative aux oracles traditionnels (Chainlink, Pyth Network, etc.) en proposant une solution plus flexible et évolutive pour les smart contracts DeFi.

Son token, le RED, n'a été que très récemment présenté par RedStone. Le RED est défini comme un utility token pouvant être staké d'une part pour les fournisseurs de données, mais également par les investisseurs afin de participer à la sécurisation du réseau. Le staking s'effectue via l'AVS de RedStone à travers EigenLayer.

Le staking de tokens RED permet de gagner des récompenses sous forme d'Ether, de Bitcoin, de SOL ou encore d'USDC.

Participez au Binance Launchpool de RedStone et remportez des tokens RED

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Comment participer au Binance Launchpool pour gagner des tokens RED ?

Pour participer au 61e Launchpool de Binance, il vous suffit de créer un compte sur Binance, d'acquérir ou de détenir du BNB, ou de l'USDC puis de vous rendre dans l'onglet « Plus » et de choisir « Launchpool ».

Les étapes à suivre pour accéder au Binance Launchpool

L’USDC débarque sur Binance Launchpool : une première pour un stablecoin

Pour la toute première fois, le Binance Launchpool prend en charge l'USDC, marquant une étape clé pour le staking de ce stablecoin.

Jusqu’à présent, les participants au Launchpool pouvaient uniquement placer des BNB en staking afin d’obtenir de nouveaux tokens. Désormais, avec l’ajout du staking en USDC, les utilisateurs peuvent farm des nouveaux tokens tout en profitant de la stabilité de l’un des stablecoins conforme à la réglementation MiCA.

Pour l'édition RedStone du Binance Launchpool, il sera possible de déposer du BNB, ou de l'USDC dans les pools dédiées du 26 février 2025 à 01h00 (heure de Paris) au 28 février 2025 à 00h59.

Voici les informations à connaître concernant le Launchpool pour RedStone :

Nom du token : RedStone (RED) ;

RedStone (RED) ; Supply totale du token : 1 000 000 000 RED ;

1 000 000 000 RED ; Récompenses du Binance Launchpool : 40 000 000 RED (4 % de la supply totale) ;

40 000 000 RED (4 % de la supply totale) ; Supply en circulation lors du TGE : 280 000 000 RED (28% de la supply totale) ;

280 000 000 RED (28% de la supply totale) ; Réseau : Ethereum (Smart Contract: 0xc43c6bfeda065fe2c4c11765bf838789bd0bb5de).

💡 Retrouvez notre guide détaillé pour participer à un Launchpool de Binance

Le pre-market de Binance listera le token RED le 28 février à 11h00 (heure française) pour la paire RED/USDT. La date du listing sur le marché spot classique n'a pas encore été annoncée par Binance.

Afin de limiter la volatilité des cryptomonnaies disponibles sur son service de pre-market, Binance a introduit le concept de limite de prix (price cap). Comme son nom l'indique, il s'agit d'une limite appliquée au prix d'un token après son listing pour empêcher une explosion à la hausse trop soudaine.

Concernant le token RED, voilà comment le price cap s'appliquera :

Premières 24 heures (28 février - 1er mars) → Prix maximum = 200 % du prix d'ouverture ;

(28 février - 1er mars) → Prix maximum = ; 24 heures suivantes (1er mars - 2 mars) → Prix maximum = 300 % du prix d'ouverture ;

(1er mars - 2 mars) → Prix maximum = ; 24 heures suivantes (2 mars - 3 mars) → Prix maximum = 400 % du prix d'ouverture ;

(2 mars - 3 mars) → Prix maximum = ; Après 72 heures (à partir du 3 mars) → Pas de limite de prix, trading libre.

Grâce à ce mécanisme, Binance souhaite privilégier un environnement de trading plus « organique » en pre-market avant que le trading spot ne soit disponible pour le token.

Voici les informations importantes concernant le Binance Launchpool dédié à RedStone :

La période de farming pour le token RED prendra fin le 28 février à 00h59 (heure française) ;

40 millions de tokens RED seront versés aux utilisateurs ayant staké du BNB, ou de l'USDC ;

Le nombre de tokens attribués à chaque utilisateur sera déterminé en fonction du montant de BNB déposés dans les pools, ainsi que de la durée totale du farming ;

Le token RED sera listé sur le pre-market de Binance le 28 février à 11h00, avec la paire RED/USDT.

Participez au Binance Launchpool de RedStone et remportez des tokens RED

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital