Binance lance sa marketplace d'inscriptions et devance celle de OKX

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, a récemment dévoilé sa toute nouvelle marketplace dédiée aux inscriptions, telles que les Ordinals et les BRC-20. Cette annonce fait suite à celle d'OKX, qui a également annoncé le lancement de sa propre marketplace d'inscription il y a peu de temps.

La nouvelle marketplace pour les BRC-20

Jeudi 1er février, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a lancé sa marketplace permettant à ses utilisateurs de créer et d'échanger les tokens d'inscriptions, tels que les Ordinals et les BRC-20.

Le protocole Ordinals permet d'enregistrer de manière permanente et immuable des données sur la blockchain Bitcoin en les associant à des satoshis, la plus petite fraction de bitcoin, qui peuvent être échangés. Ces enregistrements, appelés « inscriptions », permettent de stocker divers types de données, tels que des images ou des fichiers textes.

En moins d'un an, ce protocole a connu un succès fulgurant, comptant près de 60 millions d'inscriptions, créant des actifs d'une capitalisation dépassant le milliard de dollars comme le token ORDI, et entraînant une congestion du réseau Bitcoin avec une augmentation significative des frais de transaction.

Welcome to the #Binance Inscriptions Marketplace. Your go-to place for all things BRC-20 and inscriptions, built into the #Binance Web3 Wallet. Find out more 👇 — Binance (@binance) February 1, 2024

Selon Binance, cette marketplace utilise l'API d'UniSat, une autre marketplace d'inscriptions, ce qui lui permet de prendre en charge jusqu'à 60 000 des tokens BRC-20 les plus populaires. En plus de cela, l'exchange annonce la prise en charge des inscriptions sur des blockchains EVM compatibles, telles qu'Ethereum, Polygon, Avalanche et la BNB Chain.

Dans un communiqué partagé avec le journal The Block, Binance a précisé que la nouvelle marketplace est hébergée dans un portefeuille non-custodial, contrairement au reste de l'application qui est hébergée sous la custodie de Binance.

Ce lancement intervient seulement quelques jours après que OKX, une plateforme d'échange concurrente, ait annoncé sa propre marketplace d'inscriptions prévue pour la fin du mois de février 2024.

Il est déjà possible d'échanger des inscriptions sur OKX via sa marketplace de NFT, mais l'exchange semble vouloir créer une plateforme distincte, tout comme Binance. Par ailleurs, OKX a également annoncé qu'elle prendrait binentôt en charge de nouveaux standards tels que Rune, Atomicals et Stamps.

Source : Binance

