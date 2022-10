Binance lance son indice pour suivre la performance des 10 plus grosses cryptomonnaies

Binance a dévoilé un indice construit sur le top 10 des plus grosses cryptomonnaies du marché. Dès le mois de novembre, il sera possible de mettre en place un DCA sur ce nouveau produit, semblable à un ETF dans son principe.

Binance présente son indice du Top 10 des cryptos

Grâce à son nouvel indice « CMC Top 10 Equal-Weighted », Binance permet désormais de suivre la performance des 10 cryptomonnaies les plus capitalisées du marché.

Ce nouvel indice est dit équipondéré, cela signifie que chacun des actifs qui le composent occupe la même importance dans le prix global. En l’occurrence, chacun de ses composants pèse ainsi 10 % du prix. Lors de la rédaction de ces lignes, le CMC Top 10 vaut environ 1 000 dollars et regroupe les cryptomonnaies suivantes :

Composition de l’indice CMC Top 10 Equal-Weighted de Binance

La constitution de ce tracker est amenée à évoluer en même temps que le marché, et celui-ci requiert quelques conditions pour pouvoir en faire partie. De ce fait, les stablecoins adossés ou non à une monnaie fiat, ainsi que les « memes coins » comme le DOGE ou le SHIBA ne sont pas éligibles. De plus, un actif devra être listé depuis au moins 30 jours sur Binance et CoinMarketCap.

D’une certaine manière, l’indice CMC Top 10 reprend le principe d’un Exchange Traded Fund (ETF), bien qu’il soit différent dans sa construction technique et légale. Sa composition sera rééquilibrée le dernier lundi de chaque mois. Par ailleurs, sa date de cotation commence au 22 septembre et son prix est mis à jour toutes les minutes.

Un outil simple pour les investisseurs

Dès le mois de novembre, Binance permettra d’investir en direct sur cet indice, grâce à son produit « Auto-Invest ». Ce dernier permet de mettre en place une stratégie d’investissement basée sur le Dollar Cost Averaging (DCA), directement sur Binance. Il est ainsi possible d’acheter des cryptomonnaies à intervalle programmé, avec les stablecoins BUSD ou USDT présents sur son compte.

Ce produit, couplé à ce nouvel indice, peut donc constituer un véhicule d’investissement pertinent, pour une personne souhaitant diversifier son portefeuille de façon simple et automatique.

En outre, Binance ne prévoit pas de s’arrêter là, et a d’ores et déjà annoncé que de nouveaux indices arriveraient dès 2023, sans en spécifier les compositions pour l’instant.

En plus d’Auto-Invest, cet indice et ceux à venir doivent être intégrés à d’autres produits de l’exchange, bien que Binance n’ait pas encore précisé lesquels. De cette façon, la plateforme poursuit sa politique visant à proposer une diversité de solutions, permettant à tout un chacun d’investir dans les cryptomonnaies de manière simple et accessible.

Source : Binance

