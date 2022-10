Binance lance une initiative à 500 millions de dollars pour soutenir les mineurs de Bitcoin (BTC)

Binance a décidé de mettre en place un fonds à 500 millions de dollars afin de permettre aux mineurs en difficulté de contracter un prêt auprès de la plateforme moyennant 5 à 10 % d'intérêt. Effectivement, 2022 est une année particulièrement difficile pour les mineurs de Bitcoin (BTC), ces derniers étant parfois contraints de vendre leur stock de BTC pour subsister.

Binance débloque 500 millions de dollars pour les mineurs

Binance, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, a lancé un fonds à hauteur de 500 millions de dollars afin de soutenir les mineurs de Bitcoin (BTC) en difficulté.

Le minage de Bitcoin (BTC) permet de finaliser les blocs sur la blockchain du même nom. Il s'agit d'une méthode de calcul extrêmement complexe qui permet aux mineurs d'être récompensés pour leur activité directement sous forme de BTC. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à visionner notre vidéo explicative du minage de Bitcoin.

Aussi, Binance permettra aux mineurs qui rencontrent actuellement des difficultés financières de bénéficier d'un prêt auprès de la plateforme, moyennant des intérêts variant de 5 à 10 % sous des conditions encore non détaillées. Selon le communiqué, ces prêts pourront s'étaler sur une période allant de 18 jusqu'à 24 mois.

Ce coup de pouce financier sera accessible aux entreprises privées, mais également aux entreprises publiques, peut-on lire :

« Ce projet, le premier du genre pour Binance Pool, a été conçu pour fournir des services de financement par emprunt sécurisé à des sociétés publiques et privées de premier ordre dans le domaine de l'exploitation minière du bitcoin (BTC) et des infrastructures d'actifs numériques dans le monde entier. »

Afin de pouvoir être éligibles à l'un de ces prêts fournis par Binance, les mineurs devront toutefois fournir des garanties auprès de la plateforme sous forme de matériel de minage ou directement sous forme de cryptomonnaies.

Les revenus des mineurs de Bitcoin au plus bas

Cette initiative a été mise en place en conséquence des fortes difficultés rencontrées par les mineurs de Bitcoin, qui voient leurs revenus directement impactés par la baisse du cours du roi des cryptomonnaies, qui n'a cessé de baisser depuis son prix le plus haut (ATH) de 69 044 dollars atteint le 10 novembre. Ce dernier oscille désormais entre 18 000 et 24 000 dollars, et cela devrait encore durer quelque temps.

Par conséquent, les mineurs ont pu observer une baisse significative de leurs revenus, ce qui en a contraint une partie d'entre eux à vendre leurs actifs, à tel point que le montant de Bitcoins détenus par les mineurs n'avait pas été aussi bas depuis 2010.

Revenus mensuels des mineurs de Bitcoin de janvier 2017 à aujourd'hui

Ces difficultés, conjuguées à la hausse du coût de l'énergie, ont conduit des géants tels que Computh North à se déclarer en faillite. Dans ce cas précis, la firme s'est protégée sous le chapitre 11 de la loi sur la faillite des États-Unis afin de rembourser ses crédits, lesquels atteignent les 500 millions de dollars.

Dans la même veine, Poolin, un des plus importants pools de minage de Bitcoin, a dû refuser une partie des retraits demandés en BTC et en Ethers (ETH) par ses clients suite à un important souci de liquidités en raison d'un trop grand nombre de retraits simultanés.

Marathon Digital et Riot Blockchain, qui figurent parmi les plus grandes entreprises de minage au monde et qui sont cotées en bourse, ont vendu davantage de Bitcoin qu'elles n'en ont produit le dernier mois. Ce qui contraste fortement avec ses résultats des 4 premiers mois de l'année, au cours desquels ils n'avaient vendu qu'environ 30 % de leur production.

Sources : Communiqué de Binance, IntoTheBlock, The Block Data

