Binance : l'exchange de Changpeng Zhao démarrera son activité en Thaïlande au quatrième trimestre 2023

Binance et l'entreprise thaïlandaise Gulf Innova ont annoncé la concrétisation de leur partenariat avec le lancement prochain de la plateforme de cryptomonnaies « Gulf Binance » en Thaïlande. Cette dernière a obtenu les licences nécessaires auprès du ministère des finances thaïlandais et vise à devenir le principal fournisseur de services d'infrastructure pour les actifs numériques dans le pays.

Binance à la conquête du marché thaïlandais

Plus d'un an après son annonce, le partenariat entre le géant Binance et l'entreprise thaïlandaise Gulf Innova va se concrétiser : les 2 entités ont annoncé l'arrivée d'une plateforme de cryptomonnaies qui devrait être opérationnelle d'ici le dernier trimestre de l'année.

Baptisée sobrement « Gulf Binance », la plateforme a obtenu les licences nécessaires auprès du ministère des finances thaïlandais afin de pouvoir démarrer son activité de plateforme d'échange de cryptomonnaies sous la surveillance de la Securities and Exchange Commission (SEC) locale.

Ce partenariat va permettre aux 2 entités de s'apporter mutuellement leur savoir-faire respectif pour optimiser le développement de Gulf Binance : Binance apportera bien sûr son expérience dans le domaine des cryptomonnaies en général, et Gulf Innova apportera sa connaissance du secteur local, cette dernière y étant déjà implanté solidement via sa société mère Gulf Energy Development cotée à la bourse thaïlandaise.

Le rapprochement entre les 2 entreprises n'est cependant pas nouveau, Gulf Energy ayant réalisé plus tôt des investissements chez Binance US, la branche américaine de l'exchange.

L'année écoulée entre l'annonce initiale et le lancement officiel de la plateforme traduit le temps qu'il aura fallu aux 2 sociétés pour s'assurer un lancement en toute conformité avec les réglementations locales. Selon le communiqué, Gulf Binance ambitionne de devenir « le principal fournisseur de services d'infrastructure pour l'écosystème des actifs numériques en Thaïlande ».

La Thaïlande favorable à la blockchain

Richard Teng, responsable de Binance pour l'Asie, l'Europe et la région MENA, a salué l'accueil favorable de la Thaïlande pour Gulf Binance et plus largement pour les cryptomonnaies en général :

« Nous sommes reconnaissants et honorés d'avoir obtenu des licences d'opérateur d'actifs numériques pour Gulf Binance en Thaïlande - un pays avec un espace crypto florissant qui a démontré un engagement fort dans l'adoption de la technologie blockchain. En exploitant l'expertise de Binance ainsi que la présence locale et le réseau établi de Gulf Innova, Gulf Binance vise à présenter le plein potentiel de la technologie blockchain pour répondre aux besoins des utilisateurs thaïlandais. »

Bien que le chiffre réel soit difficile à donner, il est estimé qu'environ 9,3 % de la population thaïlandaise détient actuellement des cryptomonnaies, ce qui est un chiffre non négligeable. Bien que le pays ait interdit l'utilisation des cryptomonnaies comme moyen d'échange, l'activité de trading ne s'en voit pas affectée.

On se souvient que le parti d'opposition thaïlandais, le Pheu Thai, avait également promis de distribuer 500 milliards de bahts (environ 15 milliards de dollars) s'il venait à remporter les dernières élections. Le parti sera finalement arrivé deuxième derrière le parti politique social-démocrate « Aller de l'avant ».

Source : Communiqué

