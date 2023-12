Binance et Changpeng Zhao répondent aux accusations de la SEC via une lettre commune - Que révèle-t-elle ?

Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao (CZ), continuent leur bataille juridique contre la SEC. Ce mardi 12 décembre 2023, la plateforme d'exchange a défié la Securities and Exchange Commission (SEC) par une lettre demandant une audience et remettant en cause l'autorité de l'agence dans sa course à la régulation du marché des cryptomonnaies.

