Binance s'associe au pilote de Formule 1 Pierre Gasly pour proposer un concours

L’écurie de Formule 1 Alpine continue d’explorer le Web3 grâce à son partenariat avec Binance. Elle vient en effet d’annoncer un concours qui permettra de choisir le design du casque du pilote Pierre Galsy.

Binance et Pierre Gasly associés pour un concours

La F1 recommencerait-elle à rimer avec « cryptomonnaies » ? Plusieurs écuries tendent à se rapprocher de sociétés cryptos, c’est le cas notamment de Alpine, qui a signé à un partenariat avec Binance en 2022. Et l’écurie française propose en cette fin d’été un concours aux fans, pour leur proposer de designer un des casques de Pierre Gasly.

Les participants sont invités à proposer des visuels, et le gagnant ornera le casque du pilote pour le Grand Prix d’Abu Dhabi, en novembre prochain. Ils ont jusqu’au 8 septembre prochain pour proposer leur contribution. Le gagnant recevra un casque signé par Pierre Gasly. Ce dernier s’est félicité de cette collaboration :

« Je suis ravi de m’associer à Binance pour ce concours de design de casque. C’est l’occasion de s’engager avec les communautés de la F1 et de la blockchain d’une manière créative et innovante. J’ai hâte de présenter le design gagnant qui mettra en valeur notre esprit d’innovation commun. »

Alpine plonge dans le Web3

Si en 2021, les logos de sociétés crypto étaient omniprésents sur les monoplaces et tenues des pilotes de F1, ça n’était plus le cas récemment. L’affaire FTX avait entraîné une vague de cessation de contrats dans le monde des courses, et les partenariats s’étaient fait discrets depuis. Mais l’on sent un retour en grâce de l’écosystème sur les pistes des Grands Prix : en mai dernier, la billetterie de la F1 a confirmé son passage à la blockchain… Et plusieurs écuries ont retrouvé des sponsors crypto, c’est le cas par exemple de Red Bull Racing et de la blockchain Sui.

Chez Alpine, le virage est désormais bien engagé, comme le confirmait Guillaume Vergnas, directeur de l’e-sport et du Web 3, à Cryptoast. Un fan token a été proposé, baptisé ALPINE. Il sert notamment à proposer des récompenses pour certains concours. L’année dernière, ce sont 100 000 dollars en cryptomonnaies qui ont ainsi été distribués.

Le sponsoring des entreprises crypto du côté de la F1 semble donc être en train de revenir. Ça n’est pas anodin : le sport reste un domaine historiquement associé, qui permet de toucher un large public de personnes non initiées à la blockchain. L’on devrait donc voir une continuation de ces stratégies du côté des poids lourds de l’écosystème.

Source : Binance, communiqué

