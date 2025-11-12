Bientôt un programme de buyback chez Lido (LDO) ? Cette proposition de gouvernance vante l’idée

Alors que le phénomène des rachats de tokens prend de l’ampleur, Lido pourrait implémenter cette fonctionnalité pour son LDO dès l’année prochaine. Retour sur une proposition de gouvernance qui pousse pour cette nouveauté.

Lido pourrait lancer un programme de rachats de tokens LDO

Mardi sur le forum de gouvernance de Lido, Steakhouse financial a fait une proposition pour intégrer un programme de rachat de tokens LDO au célèbre protocole de staking. Cette année, la narrative de ces fameux buybacks a pris de l’ampleur ; s’apparentant plus ou moins au rachat d’actions dans la finance traditionnelle, cela peut notamment servir à soutenir le cours d’un token grâce aux revenus du protocole sous-jacent.

Dans le cas de Lido, les règles entourant ces rachats pourraient répondre au modèle suivant :

Uniquement lorsque l’ETH est au-dessus de 3 000 dollars ;

Le chiffre d’affaires de LIDO doit être supérieur à 40 millions de dollars ;

Les rachats sont financés par 50 % des revenus de stakings pour la part supérieure à 40 millions de dollars ;

L’impact sur le prix lors de chaque achat serait limité à 2 % ;

Un plafond de 10 millions de dollars sur 12 mois glissants serait instauré.

Ces conditions sont évidemment sujettes à discussion, mais les équipes de Steakhouse vantent là un modèle « anticyclique », qui pourrait être implémenté l’année prochaine :

Si le prix de l’ETH venait à chuter sous les 3000 dollars ou si le chiffre d’affaires équivalent en dollars américains tombait sous les 40 millions de dollars, les rachats ne seraient pas activés. Ce modèle est anticyclique, dans la mesure où plus le prix de l’ETH est élevé ou plus les revenus en USD générés par la DAO via les frais sont importants, plus la valeur absolue distribuée est grande, et inversement sur les marchés baissiers, les rachats diminueraient naturellement jusqu’à être arrêtés pour éviter une surdistribution.

Pour le moment, cette idée doit encore être confrontée aux opinions des participants à la gouvernance de Lido. À ce titre, l’un des intervenants a d’ailleurs mis en avant son opinion selon laquelle « la DAO Lido devrait privilégier le renforcement de sa gouvernance avant de se concentrer sur l’augmentation de la valeur du jeton du protocole ».

À cela, Vasiliy Shapovalov, le cofondateur de Lido, a répondu que lors de ses échanges avec les détenteurs de LDO, il « constate très rarement le désir d’une implication plus active dans la gouvernance, ou d’une gouvernance plus active en général ».

En marge de cette proposition, le token LDO s’échange à 0,84 dollar lors de l’écriture de ces lignes, en baisse de 0,27 % sur les dernières 24 heures. En parallèle, les données de DefiLlama estiment les revenus annualisés à 94 millions de dollars.

Source : Lido

