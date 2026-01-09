Optimism tente de soutenir le cours de l'OP avec un nouveau plan de buyback

Face à un cours de la cryptomonnaie OP en berne sur l'année, Optimism élabore un nouveau plan. Le layer 2 souhaite relier plus efficacement le cours du token à la croissance du réseau, notamment via un processus de buyback. Comment cela fonctionnerait-t-il ?

Optimism lance un plan de buyback pour soutenir le cours de l'OP

Ce jeudi, la fondation Optimism a dévoilé une proposition de gouvernance qui vise à utiliser 50 % des revenus générés par la "Superchain", un ensemble de blockchains construites sur l'OP Stack. Cette allocation des revenus permettrait de financer des rachats mensuels de tokens, moyennant l'approbation de la communauté Optimism.

Pour Optimism, l'enjeu est de relier plus nettement le cours de l'OP avec l'activité économique réelle du réseau. Autrement dit, de moins se baser sur la spéculation pour soutenir le cours de la cryptomonnaie. Pour rappel, l'OP est un token de gouvernance qui permet à la communauté de se prononcer sur des décisions concernant le réseau.

Les tokens rachetés seraient retournés à la trésorerie de l'écosystème Optimism. Ensuite, plusieurs options sont envisagées. Il est question de les brûler pour réduire l'offre en circulation, ou bien de les redistribuer en tant que récompense de staking. Ces 2 options permettraient de créer une demande structurelle pour le token.

Cette proposition soulève toutefois quelques questions. D’une part, le montant réellement consacré aux rachats dépendra beaucoup des revenus de la Superchain, qui sont encore volatils et concentrés sur quelques acteurs majeurs. D’autre part, l’utilisation de fonds issus de l’écosystème pour soutenir le cours du token OP pourrait relancer le débat sur la frontière entre mécanismes économiques durables et soutien artificiel du prix.

Source : Optimism via X

