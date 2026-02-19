Base abandonne l'OP Stack d'Optimism pour développer sa propre technologie

Mercredi, les équipes de Base ont annoncé l'abandon progressif des technologies d'Optimism pour se tourner vers leur propre solution. Dans le sillage de cette annonce, le token OP s'est effondré.

Vincent Maire

Base va se détourner petit à petit de la technologie d'Optimism

Mercredi, alors que Zora a annoncé son arrivée sur Solana (SOL), nous questionnions la pérennité de Base, dans un contexte où Vitalik Buterin lui-même a récemment remis en question l'intérêt des layer 2 à long terme.

Dans cette continuité, les équipes de Base ont annoncé qu'à partir de maintenant, elles se détourneraient peu à peu de l'OP Stack d'Optimism, afin de développer leur propre pile technologique :

Aujourd'hui, nous lançons notre nouvelle stack unifiée pour l'exécution de Base, où toutes les dépendances et les innovations futures sont désormais regroupées en un seul endroit. Base a été bâtie sur les fondations posées par des géants : nous n'aurions pas pu progresser aussi rapidement sans la technologie de pointe qui sous-tend l'OP Stack et nous sommes reconnaissants de la collaboration au cours des trois dernières années.

🔎 Qu'est-ce que l'OP Stack d'Optimism ?

En parallèle, Base se fixe désormais 3 objectifs, à savoir un nouveau rythme de 6 mises à jour majeures annuelles contre 3 actuellement, une simplification du code source pour le rendre plus compréhensible, ainsi qu'une collaboration accrue avec Ethereum, notamment en intégrant des innovations avant leur déploiement sur le layer 1, pour faire de Base une sorte de laboratoire en conditions réelles en fournissant des données concrètes de terrain.

Malgré une migration vers une technologie propre, Base promet tout de même de conserver un « logiciel libre pour toujours », avec un code public et ouvert aux contributions. À l'image d'Ethereum, les équipes encouragent également la communauté à développer différents clients de Base pour « renforcer davantage le réseau ».

Du côté des utilisateurs, cette transition n'est censée causer aucun problème. Il s'agira surtout pour les opérateurs de nœuds de migrer leur logiciel, de façon à « assurer la compatibilité avec les futures mises à jour majeures ».

👉 Dans l'actualité également — La sécurité des protocoles DeFi est-elle compromise par la généralisation du « vibe coding » ?

Concernant Optimism, c'est évidemment un coup dur, l'écosystème perdant ici le fer de lance de sa Superchain. Lorsque tous ces changements seront effectifs, le nouveau leader de cette constellation sera Ink de Kraken, revendiquant 430,19 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) sur ses applications de finance décentralisée (DeFi), là où la TVL de Base est de 3,82 milliards de dollars.

Dans le sillage de cette annonce, le token OP s'est d'ailleurs effondré, actuellement en baisse de près de 21 % sur 24 heures pour un prix unitaire de moins de 0,15 dollar.

Source : Base

