Bicasso : Binance est accusée d'avoir plagié le projet vainqueur de son hackaton

Le cocréateur d’une application similaire, Chatcasso, a partagé ces accusations sur Twitter, expliquant que son équipe avait été la première à créer un service de ce type lors d’un hackaton de Binance qui a eu lieu en décembre dernier. Chatcasso avait gagné la première place, ainsi qu’un chèque de 5 000 BUSD :

There was a BNB Chain hackathon held in Seoul during Dec 17-19, 2022.

Our team @steemhunt entered.

We poured all our energy into building our project, stayed up late for nights, and finally won 1st place in the hackathon. https://t.co/4kZPJCSQBT

— ggoma 🍌 (@0xggoma) March 2, 2023