Le Bhoutan veut lever 500 millions de dollars pour développer son activité de minage de Bitcoin (BTC)

Le Bhoutan vient de s'associer avec Bitdeer Technologies Group pour une levée de fonds ambitieuse de 500 millions de dollars afin d'encourager son activité de minage de Bitcoin (BTC). Le pays a l'intention d'utiliser des sources d'énergie renouvelable telles que l'hydroélectricité pour soutenir le développement de cette activité tout en créant des emplois locaux.

Le Bhoutan continue d'encourager le minage de Bitcoin

Il y a tout juste quelques jours, nous apprenions que le Bhoutan minait du Bitcoin (BTC) depuis que le cours de ce dernier avait touché les 5 000 dollars, et que le pays avait également investi des dizaines de millions de dollars dans la cryptomonnaie auprès des prêteurs BlockFi et Celsius.

Aujourd'hui, Druk Holding & Investments (DHI), le bras financier du Royaume du Bhoutan, a annoncé via un communiqué officiel un partenariat stratégique avec Bitdeer Technologies Group, une entreprise singapourienne spécialisée dans les solutions de minage de cryptomonnaies, que ce soit au niveau de la conception, de la logistique ou encore de l'entretien.

Ainsi, les 2 entités ont conjointement annoncé qu'elles allaient démarrer une levée de fonds à 500 millions de dollars dès la fin du mois de mai, et ce dans l'optique d'attirer des investissements de la communauté internationale.

Selon le communiqué, les fonds récoltés serviront à financer et développer les activités de minage du Bhoutan, et ce en faisant usage d'énergies renouvelables telles que l'hydroélectricité (dont les opérations représentent 30 % du PIB bhoutanais), l'ammoniac vert et l'hydrogène.

L'opération permettra, au-delà du fait de développer l'activité relative aux cryptomonnaies du Bhoutan, de créer une quantité importante d'emplois locaux, tant sur le plan de l'ingénierie que la supervision et les métiers de soutien. Une opération d'envergure, qui vient faire écho à la très récente entrée de Bitdeer à la bourse du Nasdaq (ticker BTDR).

Le Bhoutan, pionnier dans l'exploitation de BTC

L'intérêt du Bhoutan pour le Bitcoin, bien que remontant à quelques années, n'a pourtant été révélé que très récemment. Ce petit pays d'Asie du Sud, d'environ 800 000 habitants et perché dans la chaine de l'Himalaya, minerait effectivement du BTC depuis au moins 2019 afin de diversifier ses activités.

Son partenariat ici annoncé avec Bitdeer démontre l'intérêt persistant du Bhoutan pour le roi des cryptomonnaies, malgré les turbulences rencontrées par le marché l'année dernière. Et ce grâce à un système de minage basé sur les énergies renouvelables, qui participera à renforcer l'économie nationale tout en améliorant la vie des habitants, comme l'a souligné Jihan Wu, le président de Bitdeer :

« Nous sommes ravis de travailler aux côtés de DHI pour accéder à l'énergie zéro émission du Bhoutan afin d'activer durablement les technologies blockchain qui finiront par former un socle immuable pour une réserve de valeur mondiale. Le nouveau fonds représentera également une voie pour favoriser les réseaux mondiaux de parties prenantes qui stimulent la croissance et l'innovation dans le secteur technologique au Bhoutan. »

En parallèle de ses installations déjà existantes en Amérique du Nord et en Europe, Bitdeer compte profiter de ce partenariat pour développer pleinement ses activités de minage de cryptomonnaies en Asie.

Source : Communiqué

