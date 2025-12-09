Bernstein s'attend à ce que le Bitcoin atteigne 200 000 dollars d'ici 2027 – Récap crypto de la nuit du 8 au 9 décembre 2025

Trump multiplie les annonces économiques tandis que la CFTC expérimente les collatéraux tokenisés. Bitcoin et les marchés crypto poursuivent leurs dynamiques avec de nouveaux signaux institutionnels.

Bitcoin vers un cycle haussier prolongé

Selon Bernstein, le Bitcoin aurait rompu son cycle traditionnel de 4 ans et entrerait dans un marché haussier prolongé, avec un objectif de 150 000 dollars en 2026 et un pic estimé à 200 000 dollars pour 2027. L’étude souligne également le renforcement des positions BTC de Harvard et les sorties continues de l’ETF Bitcoin spot de BlackRock, tandis que Michael Burry qualifie toujours le Bitcoin de bulle spéculative.

Trump multiplie les annonces économiques majeures

Donald Trump a affirmé s’attendre à une hausse des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis après un appel avec Xi Jinping. Il a également critiqué l’amende de 140 millions de dollars infligée à X par l’Union européenne, qualifiant cette décision de « méchante ». Plus tard, il a annoncé que les États-Unis percevraient désormais 25 % des revenus issus des ventes de puces H200 de Nvidia à la Chine, une annonce relayée après que son conseiller Hassett avait évoqué d’importantes nouvelles économiques positives.

La CFTC lance un programme pilote crypto

La CFTC a lancé un programme pilote visant à tester l’utilisation de collatéraux tokenisés sur les marchés de produits dérivés. Cette expérimentation s’inscrit dans une réforme annoncée fin septembre 2025, autorisant l’emploi de stablecoins et d’autres actifs tokenisés comme garanties dans les contrats à terme et options, marquant un tournant réglementaire sous une direction pro-crypto.

Ripple cherche à accélérer sur le XRP Ledger

Luke Judges, cadre chez Ripple, a estimé que le XRP Ledger devait adopter une stratégie d’exécution et de mise sur le marché plus rapide, inspirée de Solana. Cette déclaration intervient alors que Solana connaît un essor autour de la tokenisation et des ETF spot à Hong Kong, et que Ripple poursuit son expansion institutionnelle.

HashKey prépare une IPO historique à Hong Kong

La plateforme crypto HashKey a annoncé son intention de lever jusqu’à 215 millions de dollars via une introduction en bourse à Hong Kong.

La tokenisation au cœur de la stratégie de JPMorgan

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, a réaffirmé que la banque utiliserait la tokenisation pour mieux servir ses clients, qualifiant la blockchain de « réelle ». La société multiplie les initiatives dans ce domaine via le JPM Coin lancé sur Base et des investissements accrus dans Ethereum.

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.