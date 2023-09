Base : le layer 2 de Coinbase à l’arrêt pendant une heure – Que s’est-il passé ?

Hier, Base a confirmé le lancement de l’USDC sur son layer 2, Base. Mais la nouvelle positive a été suivie par un problème technique quelques heures plus tard, qui a mis la blockchain à l’arrêt pendant une heure. Base a confirmé que le problème avait été réglé, dans un message qui ne parle pas de panne, mais de « redémarrage » :

Earlier today we had a delay in block production due in part to our internal infrastructure requiring a refresh.

The issue has been identified and remediated. No funds are at risk.

— Base 🛡️ (@BuildOnBase) September 5, 2023