Banque de France : stagnation de la croissance au second trimestre, la désinflation est en cours

La Banque de France a publié son enquête mensuelle de conjoncture concernant la croissance française. Elle confirme que celle-ci a presque complètement stagné au second trimestre 2023. Le processus de désinflation est par ailleurs en cours, selon la banque centrale.

La Banque de France évalue la croissance pour le second semestre

Une croissance exsangue, très proche de la stagnation. C’est ce qui ressort de la dernière évaluation de la Banque de France, qui confirme sa prévision de croissance à 0.1% pour le second trimestre 2023. L’activité a progressé plus manifestement dans le secteur des services et du bâtiment, également dans le secteur de l’industrie, mais de manière moins marquée.

Pour le mois de juillet à venir, le rapport de la Banque de France prévoit une activité stable dans l’industrie, une progression dans le secteur des services, et un recul dans le bâtiment. C’est dû à des aspects cycliques, liés à la période d’été.

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2023 ? Faites-vous guider étape par étape

Le processus de désinflation continue

Si l’inflation pèse encore lourdement sur les ménages français, sa progression est en nette baisse selon l’évaluation de la banque centrale. Les industriels estiment ainsi que les prix sont en nette baisse en ce qui concerne les matières premières, et qu’ils sont en cours de stabilisation pour les produits finis.

La conséquence, c’est que les chefs d’entreprise rapportent pour certains une baisse des prix, ou tout au moins une cessation de l’augmentation des prix. Olivier Garnier, le directeur général des statistiques de la Banque de France, explique cependant qu’il faudra patienter avant que ces baisses soient effectives dans les rayons des commerces :

« Cela confirme que le processus de normalisation des prix est bien engagé, mais la transmission effective de prix à la production plus faibles aux prix de vente finaux pourra prendre du temps. […] Le processus d’ajustement à la baisse peut prendre plus de temps que l’ajustement à la hausse. »

👉 Pour aller plus loin – Pouvoir d’achat et cryptomonnaies : peuvent-elles aider à se protéger de l’inflation ?

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

L’inflation restera présente dans les années à venir

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire a cependant temporisé les ardeurs de ceux qui verraient une chute nette des taux d’inflation dans les prochains mois. Il estimait en effet il y a deux semaines que la France ne retrouverait pas ses taux bas de l’avant-Covid :

« Est-ce que, à la sortie de cette crise, nous garderons des niveaux d’inflation comme ceux que nous avons connus avant la crise du Covid ? La réponse est non. […] Je ne pense pas que nous revenions à ces taux très faibles, autour de 0%, que nous avons connus dans les années passées. »

Pour juin, l’inflation s’est élevée à 4.5% sur l’année selon l’Insee, alors que 4.1 millions de Français sont encore considérés comme « fragiles financièrement » par la Banque de France.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Sources : Reuters, Insee

Image : Denis Morin via Wikimédia Commons (CC BY-SA 4.0)

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.