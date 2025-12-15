Cette banque conseille d'investir jusqu'à 3 % de son portefeuille en Bitcoin (BTC)

Tandis que le secteur de la finance se tourne de plus en plus vers les cryptomonnaies, la banque brésilienne íon Itaú recommande jusqu'à 3 % d'allocation en Bitcoin (BTC). Nous faisons le point.

Une banque brésilienne recommande jusqu’à 3 % d’allocation en Bitcoin (BTC)

Au début du mois, nous revenions sur le fait que Bank of America conseille à ses clients d’allouer entre 1 % et 4 % de leur portefeuille aux cryptomonnaies. Cela s’inscrit dans une tendance plus globale, dans laquelle nous voyons les banques se tourner de plus en plus vers les cryptomonnaies, avec de nouveaux exemples chaque semaine.

À son tour, c’est la banque brésilienne íon Itaú, filiale d’Itaú Unibanco dédiée à l’investissement, qui recommande pour sa part une allocation de 1 % à 3 %.

Dans une analyse, l’actif est décrit comme une « composante complémentaire » dans un portefeuille :

Par conséquent, investir dans une diversification cohérente et adopter une allocation calibrée en actifs comme le Bitcoin apparaît comme une stratégie solide. L’idée n’est pas de faire des crypto-actifs le cœur du portefeuille, mais plutôt de les intégrer comme composante complémentaire , avec une pondération adaptée au profil de risque. L’objectif est de générer des rendements non corrélés aux cycles économiques nationaux, de se prémunir partiellement contre la dévaluation monétaire et d’accroître le potentiel d’appréciation à long terme.

Alors que la volatilité du BTC est toutefois mise en avant, sa capacité à notamment prévenir certaines configurations concernant l’évolution du taux de change entre le réal brésilien et le dollar est aussi soulignée. En attendant, le prix du BTC affiche 89 400 dollars, stable au cours des dernières 24 heures.

Source : íon Itaú

