La Banque centrale du Zimbabwe lance officiellement sa monnaie adossée à l'or

L'Afrique assiste au retour de l'étalon or avec le lancement officiel du Zimbabwe Gold (ZiG) par la Banque de réserve du Zimbabwe (RZB). Cette nouvelle monnaie est introduite après des années de haute inflation et d'une importante dollarisation de l'économie nationale. Néanmoins, gagner la confiance du public sera le principal défi pour la banque centrale.

L'étalon or fait son retour en Afrique

La Banque de réserve du Zimbabwe (RZB) a officiellement introduit sa monnaie adossée à l'or, le Zimbabwe Gold (ZiG).

Suite à une période d'hyperinflation en 2020 atteignant jusqu'à 785 %, le taux d'inflation au Zimbabwe demeure élevé, enregistrant 55 % au mois de mars 2024.

Face à l'effondrement de leur monnaie nationale, de nombreux Zimbabwéens ont adopté l'usage de devises étrangères, principalement le dollar et le rand sud-africain, menant à une importante dollarisation de l'économie. Les devises étrangères sont devenues dominantes dans les transactions commerciales et quotidiennes du Zimbabwe.

Après plusieurs tentatives de refonte de la monnaie par la Banque centrale, un retour à un étalon or a finalement été envisagé.

Avant les années 70, la majorité des monnaies étaient adossées à un actif physique, l'or. Avec la fin des accords de Bretton Woods en 1971, les États-Unis signaient officiellement le démarrage de la planche à billets, faisant des monnaies fiats et de l'inflation un outil de croissance économique au détriment de l'épargne de la population.

L'adoption du ZiG par la population zimbabwéenne n'est pas assurée, après plusieurs tentatives de refonte de la monnaie, les Zimbabwéens restent méfiants à l'égard des nouvelles initiatives menées par la Banque centrale.

Néanmoins, la semaine dernière, le Président de la RZB annonçait disposer de 2,1 tonnes d'or et de l'équivalents à 0,4 tonne d'or en diamants, prêts à être convertis, représentant une valeur totale de 166 millions de dollars.

Une tendance vers la dédollarisation

Progressivement, le monde semble se détacher de l'utilisation du dollar, se tournant vers des alternatives telles que des monnaies locales, le Bitcoin, et désormais l'étalon or.

Au mois de janvier 2024, les Émirats arabes unis ont réalisé leur 1er paiement en dirham numérique à la Chine, se passant du dollar. Au mois de juillet 2023, l'Iran, la Russie, et la Chine ont publiquement fait appel à la dédollarisation. Au mois de mars 2024, les BRICS+ ont annoncé le développement d'un système de paiement basé sur la blockchain et une monnaie numérique commune.

Depuis 2021, le Salvador bénéficie du Bitcoin en tant que monnaie légale, et maintenant, le Zimbabwe introduit une monnaie adossée à l'or.

Ces développements indiquent une tendance à l'indépendance vis-à-vis du dollar et d'autres monnaies fiduciaires affectées par une inflation corrosive.

Les monnaies à offre limitée, telles que l'or ou le Bitcoin, bien qu'elles rendent l'accès à la liquidité et à la création de richesses plus difficiles, garantissent une stabilité de la valeur à long terme, rendant leur pérennité plus certaine.

Le cours du Bitcoin et de l'or en prenant en compte l'augmentation de la masse monétaire du dollar depuis 2009

Le graphique ci-dessus illustre l'évolution des cours du Bitcoin et de l'or, ajustée à l'inflation du dollar. Tandis que l'or n'a pas réussi à contrer l'inflation depuis son pic de 2011, il a néanmoins conservé sa valeur depuis 2015. En ce début d'année 2024, l'or a connu une hausse importante, dépassant les 2 300 dollars par once, un nouveau plus haut historique.

Sources : Reuters, VOA Africa

