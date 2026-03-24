Balancer Labs annonce sa fermeture suite au hack de novembre dernier - Qu'est-ce que cela implique ?

Victime d’une exploitation de faille critique en novembre dernier ayant entraîné la perte de 130 millions de dollars, le protocole Balancer a visiblement du mal à se relever. Quelques mois plus tard, son cofondateur annonce la fermeture de la société Balancer Labs. Qu’est-ce que cela implique ?

Balancer Labs va cesser ses activités suite au hack de novembre dernier

Ce n'était pas la première expérience du genre pour le protocole Balancer, mais la dernière exploitation de faille à 130 millions de dollars de novembre dernier apparaît de toute évidence comme le coup de grâce pour la société à l'origine de son développement, Balancer Labs.

En effet, son cofondateur, Fernando Martinelli, vient d'annoncer officiellement la cessation de toutes ses activités, suite à ce qu'il présente comme une « atteinte à sa réputation », accompagnée d'une « cotation du token BAL en dessous de sa valeur liquidative (NAV) », en baisse de 85 % depuis cette date fatidique (et de 99 % depuis son sommet de mai 2021).

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L'exploitation du 3 novembre 2025 a créé un risque juridique réel et persistant. Maintenir une entité qui porte la responsabilité d'incidents de sécurité passés, alors que le protocole lui-même doit aller de l'avant sans entraves, n'est pas une gestion responsable. Fernando Martinelli

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Nouvelle structure Balancer OpCo et « gestion allégée »

Selon Fernando Martinelli, Balancer Labs s'impose désormais comme « un passif plutôt qu'un atout pour l'avenir du protocole », alors que son activité continue de générer des revenus avec « plus d'un million de dollars de frais totaux annualisés » au cours des 3 derniers mois.

Il s'agit d'un protocole fonctionnel enfoui sous une tokenomics brisée et une structure de coûts trop lourde. Le problème ne vient pas du fait que Balancer ne fonctionne pas. Il vient du fait que l'économie autour de Balancer ne fonctionne pas. Fernando Martinelli

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Afin de formaliser cette transition vers une « gestion allégée » - et sous réserve d'un vote de gouvernance favorable - les membres essentiels de Balancer Labs vont intégrer une nouvelle entité - nommée Balancer OpCo - avec comme principale ambition de réduire les émissions de tokens BAL à zéro et de permettre à sa DAO de capturer réellement les revenus du protocole.

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Source : Fernando Martinelli

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