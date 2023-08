Avis GPT Definity 2.0 – Est-ce une arnaque ou un site fiable ?

GPT Definity 2.0 promet des rendements automatiques grâce à l’intelligence artificielle (IA). Est-ce trop beau pour être vrai ? Voici notre avis sur cette plateforme pour vous aider à déterminer s’il s’agit d’une arnaque ou d’un site fiable.

C’est quoi GPT Definity 2.0 ?

Nous nous sommes penchés sur le (ou les) sites et plateformes liées à GPT Definity 2.0 pour comprendre de quoi il en retourne. Tout d’abord, comme beaucoup de plateformes louches, GPT Definity fait usage de plusieurs sites, qui ont des identités visuelles différentes :

Des sites différents pour le même service, ils pointent tous deux vers les mêmes liens

Il s’agit donc un point suspect, car les arnaques font souvent usage de plusieurs URL afin d’attirer le plus d’utilisateurs possible. Ensuite, nous constatons que les traductions sont assez hasardeuses et manifestement faites à la va-vite.

Par ailleurs, peu d’informations sont disponibles sur le véritable service proposé par GPT Definity 2.0, mais les descriptions sont remplies de qualificatifs alléchants :

« BTC Definity Bot est une plateforme de trading automatique de cryptomonnaie de pointe, où l’IA rencontre la négociation pour vous offrir les meilleures opportunités du marché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

Nous n’en apprendrons pas plus sur les sites liés à GPT Definity 2.0, qui se contentent de promettre des gains importants. Nous ne savons pas quelle est la véritable plateforme utilisée, quelle est la technologie d’intelligence artificielle censée soutenir le tout, ni la manière dont les utilisateurs peuvent utiliser le site. Il s’agit donc d’un autre (très) gros point suspect.

Par ailleurs, le terme « GPT » est semble-t-il présent dans le seul but d’attirer le chaland et évoquer des liens avec ChatGPT, la solution développée par OpenAI.

Dernière chose que nous pouvons mentionner au sujet de GPT Definity 2.0 : il n’y a pas de personne identifiée qui soit liée au projet, et si les sites font mention d’une équipe « dévouée », nous n’en avons pas trouvé la moindre trace.

Avec un florilège d'autres problématiques liées : il n’y a pas d’adresse postale dans les conditions d’utilisation. Certains liens X ne renvoient vers aucun compte. Le compte X et le compte Instagram que nous avons trouvé avec ce nom sont vides, tout comme le compte Facebook associé. Inutile de préciser que tout cela inspire très peu de confiance.

Fonctionnement et rendement de GPT Definity 2.0

En nous penchant un peu plus sur les descriptions des services de la plateforme, nous avons essayé de comprendre comment fonctionne GPT Definity 2.0. Nous apprenons qu’il s’agirait d’un bot de trading :

« Le bot de cryptomonnaie offre des paramètres et des fonctionnalités personnalisables qui vous permettent d’adapter votre stratégie de trading à vos besoins et préférences spécifiques. Que vous soyez un trader chevronné ou que vous débutiez tout juste, BTC Definity Ai 2.0 offres une plateforme de trading tout-en-un pour atteindre vos objectifs d’investissement. »

Encore une fois, nous ne trouvons cependant pas de caractéristiques techniques ou de guides. Nous savons juste que GPT Definity AI 2.0 « utilise la dernière technologie de l’IA ». Si nous nous inscrivons sur la plateforme pour en apprendre plus, nous sommes par ailleurs confrontés à une surprise.

Une fois le formulaire d’inscription rempli, un message s’affiche en effet : « Vous connecter au meilleur courtier de la région ». Nous nous retrouvons alors sur un site appelé « Corsair Control ».

Aucune mention de GPT Definity AI n’est faite sur ce site, qui ressemble à première vue à une plateforme de trading :

La plateforme Corsair Control sur laquelle nous sommes redirigés

Sur cette dernière, nous sommes invités à connecter notre compte bancaire… Mais nous ne pouvons au final qu’envoyer des cryptomonnaies sur une adresse de dépôt :

La plateforme de « dépôt » qui nous attend sur GPT Definity 2.0

Un appel avec un vendeur insistant

Et si nous n’étions pas déjà méfiants à l’égard de cette plateforme, un appel téléphonique vient confirmer que GPT Definity 2.0 a bel et bien les marqueurs d’une arnaque.

Quelques minutes après notre inscription, nous avons en effet été contactés par téléphone par un « assistant » qui souhaitait selon lui nous aider à confirmer notre compte GPT Definity.

Il nous a envoyé un lien sur notre adresse mail (qui a atterri dans les spams). En cliquant dessus, nous nous sommes retrouvés sur une page de paiement qui nous invitait à payer pour un « produit », en l’occurrence un ebook :

Nous nous retrouvons donc (encore) sur un autre site, appelé TRS Apps and Books. Le conseiller que nous avons eu au téléphone nous a invités à acheter ces produits, qui n'ont, semble-t-il, rien à voir avec une quelconque plateforme de trading.

Inutile de préciser qu’il n’est pas non plus fait mention d’intelligence artificielle ni de quoi que ce soit qui ait un lien avec le nom « GPT Definity ».

Par ailleurs, en nous aventurant tout en bas de la page, nous avons découvert cette mention :« TRS Apps and Books assemble et vend des ebooks qui vous donnent une connaissance générale du marché des actions, des pièces et du Forex. Tous les produits offerts à la vente sur notre site sont des ebooks. […] Cela n’a rien à voir avec le Bitcoin ou la technologie blockchain, nous ne faisons pas de vente dans cette industrie. »

Si d'aventure nous procédons au paiement, nous nous retrouverions donc potentiellement avec un ebook sur le sujet du trading, contre la somme de 250 euros. Inutile de préciser que la méthode de vente est extrêmement trompeuse et qu'elle a tous les marqueurs d’une arnaque avérée.

Notre avis sur GPT Definity 2.0 – Arnaque ou pas ?

Vous vous en doutez, nous ne pouvons pas conseiller l’utilisation de GPT Definity, notre analyse ayant fait émerger de très nombreux éléments suspects, qui sont souvent typiques des arnaques :

Très peu d’informations sur la plateforme, les liens pointent vers des services différents ;

Un « conseiller » nous a appelés en insistant pour que nous dépensions notre argent ;

Le site de vente n’a rien à voir avec une plateforme de trading et propose uniquement des ebooks à des prix exorbitants ;

Il ne semble y avoir aucun lien avec un quelconque bot de trading ou l’intelligence artificielle.

Nous conseillerons donc évidemment de ne pas s’inscrire sur GPT Definity 2.0 et les plateformes associées et de privilégier des acteurs fiables et réputés.

