Arrestation du PDG de Telegram : le service de messagerie revoit sa politique de modération

Ces derniers jours et de manière discrète, Telegram a réalisé quelques changements dans sa politique de modération. Le service de messagerie a étendu le champ d'action de ses modérateurs, les autorisant à avoir accès à certains messages de conversations privées si cela était nécessaire.

Aussi, pour la première fois, les utilisateurs de Telegram discutant par chat privé peuvent signaler « un contenu illégal » en sélectionnant le message problématique afin qu'il soit examiné par les modérateurs.

C'est ce qu'indique le réseau social dans sa foire aux questions en guise de réponse à la question « il y a du contenu illégal sur Telegram. Comment puis-je le faire retirer ? » :

Toutes les applications Telegram disposent de boutons « Signaler » qui vous permettent de signaler du contenu illégal à nos modérateurs, en quelques clics seulement.

Le service de messagerie a également mis en avant une adresse mail, « [email protected] ». Telegram invite ses utilisateurs à s'en servir dans le cas où ils trouveraient « des lots d'autocollants ou des bots sur Telegram qui semblent illégaux ».

Auparavant, la réponse donnée à la question présente dans la FAQ était toute autre :

Tous les échanges et groupes sur Telegram restent privés entre leurs participants. Nous ne traitons pas les requêtes qui y sont liées.

Une nouvelle réponse qui laisserait sous-entendre un changement de paradigme en matière de politique de modération chez Telegram et qui intervient à la suite de l'arrestation de son PDG et cofondateur Pavel Durov, le 24 août dernier, en France.

Sur X, le compte « db » a mis en lumière ces changements dans la FAQ, invoquant cette théorie de changement de paradigme. Telegram s'est servi de cette publication afin d'apporter quelques précisions sur la nature des modifications qu'il a apportées, réfutant par la même occasion la théorie.

You could always report messages from any group to moderators, acts like forwarding. Private chats are still private too – although you could always report a new incoming chat to moderators by using Block > Report. Anyone can check our code and see there were no changes. The FAQ…

