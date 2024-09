Telegram : Pavel Durov s’exprime officiellement pour la première fois depuis sa garde à vue

Depuis son arrestation le mois dernier ayant conduit à une mise en examen, Pavel Durov, le PDG de Telegram, ne s'était pas encore exprimé publiquement. Jeudi soir, il a publié un long message sur son canal Telegram pour partager son ressenti. Que dit-il ?

Pavel Durov prend la parole sur son arrestation

Il y a de cela une quinzaine de jours, Pavel Durov, le fondateur et PDG de Telegram, était arrêté à l’aéroport du Bourget. Après une garde à vue, il a depuis été mis en examen et fait désormais l’objet d’un contrôle judiciaire après une libération sous caution.

💡 Qui est Pavel Durov ?

Tandis que l’intéressé était resté publiquement silencieux jusque-là, il a publié un message jeudi soir sur son canal Telegram personnel afin de partager son ressenti vis-à-vis de cette situation. Ainsi, Pavel Durov qualifie son arrestation de surprenante, et ce, pour 3 raisons.

Son premier argument est que Telegram a un représentant officiel au sein de l’Union européenne, et que « son adresse email est publiquement disponible ». De plus, il avance que les autorités françaises pouvaient le contacter personnellement de nombreuses manières et qu’il était d’ailleurs invité régulièrement au consulat français de Dubaï. En outre, « une ligne directe avec Telegram pour faire face à la menace du terrorisme en France » aurait été mise en place.

Enfin, Pavel Durov estime qu’il aurait été plus pertinent d’intenter une action en justice contre Telegram plutôt que contre lui-même :

Utiliser des lois datant de l’ère pré-smartphone pour accuser un PDG des crimes commis par des tiers sur la plateforme qu’il gère est une approche erronée. Construire des technologies est déjà assez difficile. Aucun innovateur ne construira de nouveaux outils s’il sait qu’il peut être tenu personnellement responsable des abus potentiels de ces outils.

Ensuite, l’entrepreneur poursuit en expliquant que si un accord ne parvient pas à être trouvé avec les autorités locales vis-à-vis d’un équilibre entre vie privée et sécurité, Telegram fait le choix de quitter ledit pays. Il prend ainsi l’exemple de la Russie, lorsque la plateforme a refusé de remettre les « clés de chiffrement » au gouvernement.

Des points à améliorer

Si Pavel Durov reconnaît que Telegram n’est pas parfait, il s’en prend toutefois à certains jugements hâtifs :

Mais les affirmations dans certains médias selon lesquelles Telegram serait une sorte de paradis anarchique sont absolument fausses. Nous supprimons des millions de publications et de canaux nuisibles chaque jour. Nous publions des rapports de transparence quotidiens. Nous avons des lignes directes avec des ONG pour traiter plus rapidement les demandes de modération urgentes.

Malgré tout, il reconnaît par ailleurs que des axes d’améliorations peuvent aussi être trouvés. Il met ainsi en avant « l’augmentation soudaine » à 950 millions d’utilisateurs, qui a engendré des difficultés de croissance et facilité les abus. Promettant de faire de l’amélioration son objectif personnel, il indique que des détails sur les travaux en question seront publiés prochainement.

En parallèle, le TON de The Open Network a repris 7,22 %, et s’échange désormais à 4,89 dollars l’unité.

Source : Telegram, Image : Steve Jennings (CC BY 2.0)

