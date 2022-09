Se fier à l’activité de son serveur Discord pour juger de l’effervescence d’un projet de tokens non fongibles (NFT) peut-être tentant. Mais si tout cela n’avait aucune valeur ?

Au début du mois de septembre, un influenceur crypto a publié une vidéo pour le moins intrigante, sur laquelle on voit plusieurs personnes dans un appartement, chacune en train de communiquer sur un serveur Discord :

Was just sent this on Discord by some guy saying I can hire his team of "chatters" to make anyone's Discord look more active.

He said these were his employees so far...

Wtf is going on man...

Get your money I guess wow... pic.twitter.com/hdp46sF5fN

— MASON VERSLUIS 🏆🔮 (@MasonVersluis) September 4, 2022