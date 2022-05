Arianee, le développeur français de solutions Web 3.0 clés en main, lève 20 millions d’euros

L’entreprise Arianee, dont la spécialité est d’accompagner les entreprises dans leur transition vers le Web 3.0, notamment à travers des solutions de tokens non fongibles (NFT), vient de réaliser une levée de fond de 20 millions d’euros.

🔥Today marks a new chapter in our journey!

We are pleased to announce we have raised €20M in Series A funding round led by #TigerGlobal. 🚀#SeriesA #Arianee #ArianeeSolutions #web3 #NFTutility #StartupNews #NFT #Metaverse https://t.co/YxJfoDtB1Z

— Arianee (@ArianeeProject) May 10, 2022