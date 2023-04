Arbitrum Foundation déclenche une polémique en vendant 10 millions d’ARB contre l’avis de la communauté

Tandis que la première Arbitrum Improvment Proposal (AIP-1) rencontre un vote défavorable de la communauté, l’Arbitrum Foundation a déclenché une polémique en allant à l’encontre de cet avis.

Cette AIP a pour but d’établir le fonctionnement de l’organisation autonome décentralisée (DAO) qui assure le développement du réseau, en actant notamment le fait que l’Arbitrum Foundation est l’entité représentant ArbitrumDAO dans le monde réel.

Parmi les nombreux éléments détaillés dans cette proposition, l’un d’eux fait débat : l’attribution de 750 millions de tokens ARB à la fondation pour les diverses dépenses opérationnelles et administratives, soit 7,5 % de l’offre totale.

Si le vote n’est pas encore terminé, il essuie actuellement un accueil négatif à hauteur de 82,9 %.

Malgré tout, l’Arbitrum Foundation a indiqué que l’AIP-1 était en réalité une ratification plutôt qu’une proposition, et ne visait qu’à exposer ce qui allait se passer. Une mauvaise communication aurait donc laissé supposer que la mise en œuvre des divers éléments exposés requérait l’avis de la communauté.

Ainsi, les équipes d’Arbitrum prennent en exemple le fameux paradoxe de l’œuf et de la poule, en expliquant qu’avant de pouvoir permettre des décisions décentralisées, une entité centralisée doit d’abord définir un cadre.

👉 Pour aller plus loin — Apprenez-en plus sur le layer 2 Arbitrum (ARB)

🎧 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Ce qui est pourtant curieux, c’est que dès sa première phrase, l’AIP-1 se présente comme une proposition :

Pourtant, l’Arbitrum Foundation s’est dédouanée plus tard en évoquant cette mauvaise communication :

Ainsi, alors que le vote n’est pas terminé, ce sont 10 millions de tokens ARB qui ont été vendus, soit environ 12 millions de dollars à l’heure actuelle. Comme expliqué dans un thread sur le Twitter d’Arbitrum, cela a pour but de couvrir différents frais de fonctionnement, dont 3,5 millions de dollars destinés à couvrir la création d’ArbitrumDAO :

The Foundation is a separate entity to Offchain Labs and it was established with no funds. The 10m ARB tokens were sold to fiat to fund pre-existing contracts and to pay for near-term operating costs. For example, the $3.5 million setup costs outlined in AIP-1.

— Arbitrum (💙,🧡) (@arbitrum) April 2, 2023