Arbitrum (ARB) : le protocole Jimbos se fait hack pour 7,5 millions de dollars

Quelques jours seulement après le déploiement de sa seconde version, le projet Jimbos Protocol hébergé sur le layer 2 Arbitrum (ARB) s'est fait siphonner 4 090 Ethers (ETH), soit environ 7,5 millions de dollars au moment de l'événement, c'est-à-dire le 28 mai.

#PeckShieldAlert The @jimbosprotocol exploiter has bridged the stolen funds (4,048 $ETH valued at ~$7.5M) to Ethereum and they are located at https://t.co/vMMZPfJwKI pic.twitter.com/Rek199sQbF

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) May 28, 2023