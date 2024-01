Ces cryptomonnaies qui ont profité de la hausse du Bitcoin pour faire de nouveaux ATH

Depuis le 1er janvier, le marché des cryptomonnaies a connu une forte hausse : Bitcoin a dépassé les 45 000 dollars et 3 cryptomonnaies se sont particulièrement démarquées en faisant de nouveaux plus hauts historiques : Optimism (OP), Arbitrum (ARB) et Ordi (ORDI).

Ces cryptomonnaies qui sortent du lot

Depuis le début de l'année 2024, Bitcoin a vu son cours augmenter de plus de 8 %, dépassant les 45 000 dollars. En entraînant l'ensemble du marché sous son aile, Bitcoin a également permis à certaines cryptomonnaies de battre de nouveaux records historiques.

Parmi celles-ci, 3 d'entre elles se démarquent particulièrement : Optimism (OP), Arbitrum (ARB) et Ordi (ORDI).

Optimism est une solution clé pour améliorer l'expérience utilisateur de la blockchain Ethereum (ETH), étant la première solution à utiliser les Optimistic Rollups. Optimism, avec son token OP, s'est placé en tant que leader de son secteur.

Cours du token OP depuis son lancement

La technologie des Optimistic Rollups a pour objectif d’améliorer la scalabilité d’Ethereum en important une partie de ses transactions sous forme de paquets. Cette pratique a l'avantage de réduire le nombre de transactions exécutées sur la couche de base (Ethereum) et ainsi réduire les frais de transaction, rendant ses applications plus accessibles aux petits portefeuilles.

Lancé en juin 2022, le token OP s'est montré très résilient face aux différents obstacles qui se dressaient devant le marché des cryptomonnaies. Avec un plus bas à 0,40 dollar, le cours du token OP a atteint son plus haut historique à 4,18 dollars le 27 décembre 2023.

👉 Découvrez ce qu'est Optimism : la première solution d'optimistic rollups pour améliorer la scalabilité d'Ethereum (ETH)

De la même manière qu'Optimisum, Arbitrum (ARB) est aussi un Optimistic Rollup. Contrairement à Optimism, Arbitrum propose un système de « preuve de fraude » plus avancé, rendant le processus plus rapide et moins onéreux en frais de transaction.

Cours du token ARB depuis son lancement

Bien que la capitalisation boursière du token OP soit plus élevée (3,4 milliards de dollars) que celle du token ARB (2,2 milliards de dollars), le rollup Arbitrum est la solution de seconde couche la plus utilisée avec 10 milliards de dollars de TVL contre 6,2 milliards pour son concurrent, et plus de 33 millions de transactions exécutées au cours de 30 derniers jours contre 10 millions pour Optimism.

Lancé en mars 2023, le token ARB a connu son plus bas historique 7 mois plus tard à 0,74 dollar, avant que le cours du token ARB ne reparte à la hausse et atteigne 1,84 dollar le 2 janvier 2024, ce qui représente une hausse de 148 % en 4 mois.

👉 Découvrez ce qu'est Arbitrum (ARB) : le protocole qui améliore grandement les capacités de la blockchain Ethereum (ETH)

Dans un registre complètement différent, le token ORDI est un actif né grâce au protocole Ordinals sur Bitcoin. Ce protocole représente une manière innovante de créer des cryptomonnaies et des tokens non fongibles (NFT) en les inscrivant directement dans la blockchain Bitcoin.

Cours du token ARB depuis son lancement

Les tokens Ordinals, aussi appelés BRC-20 en référence aux tokens ERC-20 sur Ethereum, ont connu une forte demande ainsi que beaucoup de critiques. Une partie de la communauté questionne leur utilité et déplore la congestion du réseau Bitcoin qu'ils créent, créant des frais de transaction on-chain très élevés.

Lancé en mai 2023, le cours du token ORDI n'a pas connu de plus bas depuis son lancement, et a atteint les 91 dollars le 2 janvier 2024, avec une capitalisation totale dépassant les 1,7 milliards de dollars.

