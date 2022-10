Aptos, la tant attendue blockchain de layer 1 développée par d'anciens employés du projet Diem, vient d'annoncer le déploiement de son mainnet. Dans le même temps, l'équipe a révélé les tokenomics de l'APT, et ce dernier sera distribué à la communauté de façon mensuelle sur une période de 10 ans.

Aptos lance son mainnet

Aptos, la blockchain bâtie par d'anciens développeurs de Diem, le projet désormais caduc de Meta, annonce le déploiement de son mainnet.

Se présentant comme « la blockchain de layer 1 la plus sûre et la plus évolutive », Aptos a été bâtie autour du langage de programmation Move, lequel était initialement développé par Meta pour son stablecoin Diem. Il est d'ailleurs lui-même tiré de Rust, le langage utilisé pour Solana (SOL), Polkadot (DOT) ou encore Cosmos (ATOM).

En théorie, le langage Move permet de proposer des applications plus sûres grâce à sa structure intrinsèque permettant aux développeurs de réduire le champ de possibilités d'éventuelles attaques. La technologie de la blockchain Aptos, qui mêle sa propre méthode de consensus AptosBFT V4 et un système de parallélisation, devrait, selon ses propres données, lui permettre de traiter jusqu'à 130 000 transactions par seconde avec une sécurité avancée.

Pour le moment, bien que le mainnet soit officiellement lancé, la blockchain offre encore peu de possibilités dans la mesure où son token n'est pas encore lancé et que de nombreuses applications doivent encore débarquer sur le réseau. Ces applications comprennent, entre autres, des wallets, des solutions de finance décentralisée (DeFi), des oracles ou encore des outils pour les tokens non fongibles (NFTs).

Aperçu de l'écosystème Aptos au 30 septembre 2022

Aptos bénéficie également de soutiens financiers importants, puisqu'elle totalise déjà plus de 350 millions de dollars d'investissements de la part de géants comme FTX Ventures, a16z, Tiger Global ou encore Binance Labs. Cela lui est d'ailleurs reproché, le projet étant encore très jeune, ce qui a laissé place à des rumeurs concernant la distribution des tokens.

Les tokenomics de l'APT révélés

Les tokenomics, qui se faisaient particulièrement attendre dans la mesure où le token APT sera disponible au trading dès le 19 octobre au matin notamment sur FTX, ont été révélés aujourd'hui. Ainsi, la distribution des tokens se fera comme suit :

La communauté percevra 510 millions de tokens, soit 51,02 % de la supply issue de la distribution initiale ;

Les contributeurs percevront 190 millions de tokens, soit 19 % de la supply ;

La fondation touchera 165 millions de tokens, soit 16,5 % de la supply ;

Les investisseurs, eux, recevront 134 millions de tokens, soit 13,48 % de la supply.

Ainsi, la distribution sera assurée selon le graphique suivant :

Les tokens consacrés à la communauté et à l'Aptos Foundation seront distribués sur une période échelonnée de 10 ans. Ainsi, 1/120 d'entre eux seront distribués de façon mensuelle durant cette période. Pour le moment, une écrasante majorité de ces tokens sont détenus par l'Aptos Foundation (plus de 410 millions), et 100 millions d'entre eux sont détenus par Aptos Labs.

Source : Blog Medium d'Aptos

Source graphique : Communiqué

