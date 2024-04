Solana réalise un très beau rebond technique après une correction d'envergure. Quels sont les éléments techniques à surveiller pour concrétiser ce rebond en quête de nouveaux plus hauts ?

Nous sommes le mardi 23 avril 2024 et le cours du Solana (SOL) se situe autour des 155 dollars.

Après avoir visité la Kijun Hebdomadaire il y a 2 semaines à 115 dollars, Solana rebondit dans un mouvement technique qui lui permet de regagner le niveau historique autour de 150 dollars.

La tendance reste résolument haussière, mais dans le contexte actuel, le SOL de Solana peut-il continuer sa tendance et chercher de nouveaux plus hauts ?

Liquidité et marché dérivé : faisons le point sur Solana

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Solana/ USDT +0,70 % +14,20 % -10,70 % Solana / Bitcoin +0,40 % +8,90 % -12,60 % Solana / Ethereum +1,70 % +10,40 % -5,70 %

Solana connait ces derniers jours un très beau rebond technique. Celui-ci laisse derrière lui des petites poches de liquidité sous chacun des creux ascendants. C'est une liquidité que l'on pourrait revenir brièvement chasser dans un scénario où le marché chercherait à nettoyer une dernière fois les excès spéculatifs avant de développer l'action des prix au nord.

À moyen terme néanmoins, la zone des 175 à 190 dollars est très attirante pour le marché. Elle regorge de bassins de liquidités. Si ces zones sont moins importantes que celles se trouvant sous les 100 dollars, elles restent plus accessibles.

Carte des liquidités pour Solana



La zone d'abondance de liquidités correspond parfaitement à la zone de retracement Fibonacci (0.618 à 0.786). C'est une zone propice au retour de l'intérêt vendeur. Si les bears souhaitent orienter le graphique vers un nouveau plus bas, c'est dans cette zone qu'ils devront agir.

Carte des liquidités pour Solana

Côté dérivés, la reprise se fait en douceur. La hausse des prix ne semble pas enflammer les spéculateurs. Cela favorise la construction d'un mouvement haussier organique. Les fundings se trouvent sur des niveaux bas comparativement aux derniers mois.

Le ratio long/short montre une baisse des positions short depuis le 10 avril avec un maintien des intérêts ouverts, ce qui indique une rotation des shorts vers les longs à court terme. Le niveau de short reste toutefois plus élevé que lors des sommets de mars et avril, indiquant un biais plus baissier qu'auparavant.

Historique des intérêts ouverts pour Solana

Le SOL de Solana contraint entre différents niveaux dynamiques !

Le SOL de Solana est coincé entre les moyennes mobiles 20 journalières et hebdomadaires. Les 2 tendances court et moyen terme s'opposent. L'une présente une configuration baissière (journalière) alors que l'autre est orientée à la hausse (hebdomadaire).

Pour un réalignement des périodes, la moyenne mobile journalière actuellement à 158 dollars doit être franchie. Celle-ci devra ensuite reprendre une pente haussière, cela implique de s'installer au-dessus des 158 dollars pour plusieurs jours.

Le cadrage des moyennes mobiles favorise un scénario de range entre ces 2 niveaux dynamiques. Ils pourraient faire converger le prix dans une compression dont le résultat pourrait être explosif. Le franchissement d'une des bornes nous donnera l'indication que nous attendons pour l'orientation de l'actif.

Pour compléter le cadrage, nous trouvons au nord la zone d'intérêt vendeuse et la Bollinger en cours de fermeture qui offriront une zone de friction aux prix. Au sud, la SMA 20 hebdo et la Bollinger à plat confluent pour construire une excellente zone de support.

Graphique du cours du Solana contre Bitcoin en hebdomadaire

Ces éléments techniques mettent en évidence 2 scénarios probables pour les jours à venir :

* Un nouveau repli vers la confluence SMA20 hebdo et BB journalière basse pour créer un creux plus haut que le précédent en vue d'une relance vers les liquidités au-dessus des 174 dollars.

* Une chasse à la liquidité rapide vers la zone des 174 à 190 dollars. Sur ces niveaux, une bataille devrait s'instaurer entre les 2 camps pour déterminer la suite du mouvement (nouveau plus haut ou retour dans une zone de travail inférieure).

Consécutivement aux corrections de ces derniers jours, Solana relance et réalise un rebond technique convaincant. Pour concrétiser au-delà du rebond technique, des résistances devront être franchies et des batailles contre le camp bear remportées.

Alors, pensez-vous que le SOL puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

