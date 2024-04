Malgré un retracement de l'ensemble du marché crypto, Solana reste bien alignée pour continuer à surperformer le marché. Attention néanmoins, car l'équilibre est fragile et la force relative du SOL contre le Bitcoin et l'Ether ne tient plus qu'à un fil.

Nous sommes le mardi 16 avril 2024 et le cours du Solana (SOL) s'échange autour des 135 dollars.

Après 6 mois de hausse soutenue, Solana montre des signes de ralentissement dans un contexte de marché dégradé et tendu. Le SOL est à 35 % de correction à date depuis son plus haut de 2024 avec un pic sur la Kijun hebdomadaire à -44 % ce week-end suite aux événements au Moyen-Orient.

La tendance reste résolument haussière, mais dans le contexte actuel, le SOL de Solana peut-il se relancer immédiatement ?

Le cas échéant, quels seraient les supports à surveiller ?

La correction nettoie les excès spéculatifs !

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Solana/ USDT -10,8 % -21,6 % -24,3 % Solana / Bitcoin -7,1 % -13,3 % -21,8 % Solana / Ethereum -6,7 % -8,2 % -15,3 %

Le mouvement baissier de ces dernières semaines est parvenu à chasser avec une très grande efficacité les liquidités au sud. Désormais, il faudra passer en dessous de 100 dollars pour déclencher les ordres en attente sur le marché.

Si une continuation baissière n'est pas impossible, la liquidité la plus proche et la plus attirante est désormais en train de s'accumuler au-dessus des 150 dollars. Cela correspond au plus haut de la semaine dernière, il y a donc une forte probabilité que les prix aillent visiter cette zone.

Carte des liquidités pour Solana



Du coté des liquidations, les derniers jours nous livrent des niveaux records pour l'année 2024.



Date - liquidation BTC long BTC short 13/04/2024 41,5 M$ 3,48 M$ 12/04/2024 36,29 M$ 10,59 M$

Historique des liquidations pour Solana

Ces liquidations ont provoqué une baisse significative de l'open interest, qui passe de 2,86 milliards à 1,52 milliard de dollars. Cela représente une chute d'environ 47 % en seulement 15 jours, ce qui traduit un nettoyage conséquent des excès spéculatifs pour un retour à un marché plus organique.

Il conviendra désormais de surveiller les mouvements de prix et l'open interest pour identifier une hausse/baisse organique ou au contraire identifier un mouvement porté uniquement par la spéculation.

Historique des intérêts ouverts pour Solana

Le Solana corrige et teste un important support hebdomadaire

Solana est l'un des actifs qui lutte avec le plus de férocité contre la dominance du Bitcoin.

Les niveaux actuels sont d'égales importances face au BTC, à l'ETH et au dollar américain, nous pouvons donc nous attendre à ce qu'ils soient ardemment défendus.

Le graphique face à Bitcoin est l'un de ceux qui montre le plus de force dans l'écosystème. S'il montre une perte de vitesse cette semaine en franchissant la moyenne mobile à 20 semaines, il reste toutefois au-dessus d'un pivot historique important marqué par la zone en violet.

La clôture hebdomadaire n'étant pas encore réalisée, il faudra surveiller la cassure potentielle en cours de la SMA20W et la tenue du pivot violet. La tendance reste toutefois haussière face au BTC, et cela est suffisamment rare pour être souligné.

Graphique du cours du Solana contre Bitcoin en hebdomadaire

Contre Ethereum, le SOL est installé dans une tendance haussière de moyen terme. La différence étant une configuration moins dégradée que contre BTC, puisque la SMA20W est toujours sous les prix. Nous avons d'ailleurs pu observer une première belle réaction la semaine dernière au contact de ce support dynamique.

Graphique du cours du Solana contre Ethereum en hebdomadaire

Contre le dollar, nous pouvons observer un retour sur le support des 135 dollars. Celui-ci est actuellement travaillé. Ce niveau correspond non seulement à un niveau historique hebdomadaire, mais également au retracement 0.382 de FIBO de toute la hausse depuis le mois d'octobre 2023. C'est un niveau que le camp bull devra défendre pour maintenir le flux haussier impulsif pour le token de Solana.

En dessous, nous observons de très nombreux supports dynamiques, notamment SMA20 hebdomadaire ou Kijun hebdomadaire/mensuelle, qui seront en mesure de provoquer de vives réactions si un excès baissier venait à se produire.

Le contexte étant compliqué, les prix pourraient continuer à glisser et s'installer sous les 135 dollars. Le support des 77 dollars pourrait alors être notre prochain objectif à moyen terme. Il correspond à la convergence entre le pivot du bear/bullmarket et la moyenne mobile à 50 semaines. Il sera notre dernier recours pour maintenir la tendance haussière.

Graphique du cours du Solana contre USDT en hebdomadaire

En résumé, le SOL de Solana reste haussier et est en bonne position pour surperformer BTC et ETH tant que les 135 dollars sont en support et qu'il ne diverge pas à la baisse contre BTC et ETH.

Il faudra surveiller la réaction des spéculateurs en cas de mouvement haussier. Après le grand nettoyage de printemps qui a été réalisé, une reprise modérée des intérêts ouverts sur le marché est à privilégier.

Alors, pensez-vous que le SOL puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

