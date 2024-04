Tether : l'USDT perd de sa domination sur le marché des stablecoins

Alors que le marché des cryptomonnaies traverse une période d'incertitude, les stablecoins, ces cryptomonnaies indexées sur des monnaies stables comme le dollar américain ou l'euro, continuent de gagner en popularité auprès des investisseurs. Mais le grand leader de cette section de marché, l’USDT de Tether, perd du terrain.

Le marché des stablecoins est toujours en forte croissance

Marquée par la baisse du cours du Bitcoin (BTC), le marché des cryptomonnaies est en phase de consolidation, mais certains actifs continuent d'attirer des utilisateurs : les stablecoins. Ces cryptos, indexées sur des actifs stables comme le dollar américain, offrent une alternative aux monnaies fiduciaires traditionnelles sur les plateformes d'échange crypto.

👉 Pour en apprendre davantage – Stablecoin, tout savoir sur ce type de cryptomonnaie

Actuellement, les stablecoins adossés au dollar américain et à l'euro représentent la majorité des transactions crypto, captant 82 % du volume total contre seulement 18 % pour les monnaies fiat classiques.

Au sein de ce marché en forte croissance, la domination de Tether (USDT), n°1 des stablecoins en termes de capitalisation boursière, semble s'éroder de jour en jour.

Selon une étude de Kaiko Research, la part de marché de l’USDT sur les exchanges centralisées (CEX) subit une baisse considérable. Effectivement, cette dernière est passée de 82 % à 69 % depuis le début de l'année.

Classement des stablecoins par rapport à leur volume de trading

Malgré cela, Tether reste pour le moment leader incontesté en termes de volume d'échange cumulé (plus de 3,6 billions de dollars échangés rien qu'en 2024), devançant largement ses concurrents les plus proches comme l'USDC de Circle ou le FDUSD de First Digital.

Une plateforme multi-services pour vos cryptos Acheter des cryptomonnaies sans frais via virement SEPA ?

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Stablecoins : l'arrivé de nouveaux acteurs perturbe la domination de Tether

La concurrence s'intensifie avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme le FDUSD, qui tirent parti des politiques attractives de certaines plateformes, telles que les périodes de trading sans frais parfois proposées par Binance.

On constate également une préférence croissante pour les stablecoins réglementés, à l'image de l'USDC aux États-Unis. L'USDC est le seul parmi les 5 premiers stablecoins par capitalisation boursière à bénéficier d'un cadre réglementaire américain pour les transferts d'argent.

La part de marché de l’USDC est passée de 1 % en 2020 à 11% aujourd'hui, démontrant l'intérêt grandissant des utilisateurs pour la sécurité et la transparence.

Les parts de marché des principaux stablecoins du marché crypto



L'émergence de solutions innovantes comme l'USDe d'Ethena, un stablecoin qui propose du rendement, pourrait également fragiliser Tether. Lancé en février dernier, l'USDe a vu son volume de trading exploser, dépassant celui de l'USDC sur cette période.

👉 Poursuivez votre lecture – EigenLayer annonce son airdrop de tokens EIGEN, mais déçoit la communauté

Toutefois, si ces nouveaux stablecoins algorithmiques présentent des avantages en termes de rendement, ils soulèvent également des questions sur le plan réglementaire et sur la sécurité.

L'éventuel durcissement de la réglementation américaine à l'égard des stablecoins, acté par un projet de loi actuellement en discussion, pourrait notamment freiner leur adoption auprès du grand public.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Kaiko

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.