Cette application douteuse promet des récompenses cryptos, si vous signalez des migrants

Aux États-Unis, le pseudo-protocole crypto ICERAID promet des récompenses à ses utilisateurs dénonçant des « activités criminelles présumées », dont des migrants en situations irrégulières. Est-ce une initiative sérieuse ou une arnaque ?

L’application ICERAID promet des récompenses en échange d’actes de délation

Les cryptomonnaies étant un écosystème relativement jeune, nous voyons régulièrement passer toutes sortes d’initiatives aux promesses plus ou moins sérieuses. Certaines sont parfois plus douteuses que les autres, et ICERAID fait partie de ces projets aux motivations particulièrement discutables.

Qu’il s’agisse d’une simple arnaque, ou d’un véritable projet rappelant quelques heures sombres du passé, le concept de l’application s’articule autour de la délation, permettant supposément d’obtenir à la clé des récompenses dans un token baptisé RAID.

C’est le Huffington, qui a tiré la sonnette d’alarme la semaine dernière, sur cette initiative opérant aux États-Unis. En effet, si l’application est censée permettre de dénoncer « huit catégories d’activités criminelles présumées », notamment par le biais de photos, l’accent semble mis sur l’immigration illégale.

Suivez les conseils de nos experts pour éviter les arnaques

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ainsi, ICERAID se présente comme un protocole appartenant à une catégorie spécialement créée pour l’occasion, contractant les termes « gouvernement » et « finance » :

ICERAID est un protocole GovFi qui délègue aux citoyens des tâches de collecte et de validation de renseignements, qui seraient autrement effectuées par les forces de l’ordre. ICERAID récompense les citoyens qui réalisent, téléchargent et valident des preuves photo de huit catégories d’activités criminelles présumées.

Pourtant, le « projet » maintient à plusieurs reprises sur son site Web n’être aucunement affilié au gouvernement américain.

En outre, ICERAID promet aussi un parrainage aux personnes en situations irrégulières, qui utiliseraient l’application pour faire de la délation :

Si vous êtes un immigrant sans-papiers, honnête, travailleur et sans antécédents criminels, vous pouvez obtenir une importante récompense en régularisant votre situation aux États-Unis grâce à l’application ICERAID.

Pour l’heure, notons toutefois qu’ICERAID ne semble être ni plus ni moins qu’un véritable flop, puisque seules 5 contributions auraient été effectuées :

Aperçu de la carte des contributions d’ICERAID

👉 Dans l’actualité également — « Immense loser » — Donald Trump s’en prend à nouveau à la Fed, les actions et le dollar chutent

Par ailleurs, le token RAID ne dispose que d’une très faible capitalisation, à hauteur de 2,4 millions de dollars, lors de l’écriture de ces lignes. Avec 139 adresses qui détiennent ledit token et un peu plus de 3 000 personnes qui suivent le compte X d’ICERAID, il y a donc fort à parier que l’initiative fasse plus parler d’elle par son bad buzz que par ses actions concrètes.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : ICERAID

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital