Animoca Brands rachète Eden Games, un studio français spécialisé dans les courses automobiles

À peine quelques mois après avoir vu sa valorisation passer le cap des 5 milliards de dollars, Animoca Brands, une entreprise spécialisée dans les jeux basés sur les tokens non fongibles (NFTs), a annoncé le rachat d'Eden Games.

Eden Games est un studio de jeux vidéo français, à qui l'ont doit notamment les franchises V-Rally et Gear.Club, ainsi que les jeux Need for Speed : Porsche 2000 ou F1 Mobile Racing.

Spécialisé dans les jeux de course automobile, son titre Gear.Club Stradale, disponible sur iOS, avait notamment été présenté comme « la prochaine grande nouveauté d'Apple Arcade ». De plus, Eden Games peut se vanter d'afficher plus de 60 millions de téléchargements pour ses différents jeux mobiles à travers le monde.

Le studio possède également plus de 30 partenaires actifs de renommée internationale comme Porsche, Bugatti, Pagani, Lotus ou encore BMW.

Animoca Brands a dû débourser 16 millions de dollars pour le rachat d'Eden Games, selon les informations du communiqué officiel. Dernièrement, le studio appartenait à l'entreprise Engine Gaming & Media, qui l'avait elle-même acheté à Atari suite à une fermeture temporaire en 2013.

Quelques projets déjà annoncés

Disposant d'un portefeuille fort de plus de 150 investissements dans des projets de NFTs ou relatifs au monde de la blockchain, Animoca Brands est présent sur des plateformes reconnues comme OpenSea, Yield Guild Games ou encore le jeu Axie Infinity.

Eden Games apportera à Animoca Brands son savoir-faire en termes de jeux automobiles, notamment concernant le développement l'ensemble des projets de REVV Racing (REVV), au sein duquel les joueurs peuvent s'acheter des véhicules sous forme de NFTs.

Pour David Nadal, co-fondateur et directeur du studio d'Eden Games, cette acquisition va permettre de faire bouger l'écosystème du sport automobile en l'alliant au Web 3.0 :

« Nous sommes ravis d'entamer le prochain chapitre d'Eden Games en rejoignant Animoca Brands. Nous sommes impatients de produire de nouvelles expériences qui vont remettre en cause le statu quo dans le genre du sport automobile et de nous aventurer dans de nouvelles frontières telles que le Web 3.0 aux côtés d'un leader dans ce domaine. »

Cette annonce intervient à peine un mois après le clap de fin de F1 Delta Time, un jeu sous licence Formule 1 qui avait dû stopper ses services par faute de pouvoir renouveler cette dernière. Des NFTs avaient alors été offerts en compensation par Animoca Brands aux joueurs qui avaient dépensé de l'argent pour le jeu, et, selon le communiqué, ces NFTs connaîtront une place de choix au sein des futurs projets :

« Les nouveaux jeux fourniront une utilité supplémentaire aux NFTs Race Passes et autres actifs obtenus en échangeant des actifs de F1 Delta Time d'animoca Brands. »

Eden Games constitue la seconde acquisition en tant que studio de jeux de course automobile par Animoca Brands. Effectivement, plus tôt cette année, Animoca avait également racheté Grease Monkey Games, la société en charge du développement du jeu Torque Drift.

