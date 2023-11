D'anciens cadres de FTX se réunissent pour lancer... Une plateforme d'échange

Alors que FTX semble en bon chemin pour être relancée sous l'égide de nouveaux contributeurs, ses anciens cadres travaillent également à de nouveaux projets. Can Sun, l'ex-avocat général de FTX, s'est associé à d'autres ex-employés pour lancer une plateforme d'échange... Avec la promesse que les fonds clients seront sécurisés, cette fois-ci.

Une nouvelle plateforme d’échange avec des anciens de FTX

La société Trek Labs est basée à Dubaï, où elle vient d’obtenir une licence pour proposer des services en crypto-actifs. Elle est chapeautée par Can Sun, l’ancien avocat général de FTX. Ce dernier s’était distingué au procès de Sam Bankman-Fried, en révélant que l’ex-PDG lui avait demandé de trouver « des justifications légales » pour les milliards disparus. Can Sun a toujours affirmé être parti de l’entreprise lorsqu’il a su que le déficit de FTX provenait des fonds des clients.

Mais le nom « FTX » est bien sûr entaché. C’est pourquoi cette nouvelle plateforme – du nom de Backpack – communique tout particulièrement sur la sécurité des fonds des clients. En plus de Can Sun, d’autres anciens de FTX ont rejoint les rangs : on trouve ainsi Armani Ferrante, qui est aussi PDG de la société d’investissement de Trek Labs. La femme de ce dernier, Claire Zhang, a également rejoint les rangs de Backpack. Elle faisait partie de l’équipe légale de FTX lorsque Can Sun en était à la tête.

NFTs, Wallets et « Mad Lads »

En plus de cette plateforme d’échange, l’équipe de Backpack a déjà lancé un portefeuille, un protocole de NFT… Ainsi qu’une collection, les « MadLads ». Ces tokens non fongibles, au doux slogan de « Fock it. », semblent avoir déjà rassemblé une petite communauté.

Armani Ferrante s’est exprimé au micro de The Scoop, pour évoquer la séparation nette entre le pouvoir exécutif de la plateforme d’échange et les fonds des clients, afin de ne pas reproduire un scénario à la FTX :

Armani Ferrante joined The Scoop at Solana Breakpoint to unpack the launch of Backpack's new exchange and its unique approach to market structure pic.twitter.com/ABvXLGDKG2 — Frank Chaparro (@fintechfrank) November 8, 2023

Cela suffira-t-il pour rassurer les futurs utilisateurs ? C’est possible, à l’heure où la plateforme FTX est elle aussi en chemin pour se relancer. Cela montre encore une fois que dans le secteur des cryptomonnaies, tout est mouvant, et tout se transforme.

Source : Armani Ferrante via X

