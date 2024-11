Un ancien directeur de la SEC nommé procureur fédéral par Donald Trump

Après avoir nommé Elon Musk comme codirecteur du futur Department of Government Efficiency (DOGE), le Donald Trump continue de façonner son Administration à son image. Ainsi, le futur président des États-Unis a fait appel à un ancien directeur de la SEC qu'il connaît bien afin de le nommer procureur fédéral.

Un ancien directeur de la SEC en tant que procureur fédéral pour la cour du district sud de New York

Prochainement investi en tant que 47e président des États-Unis, Donald Trump a annoncé que Jay Clayton serait son procureur fédéral pour la cour du district sud de New York. Ce tribunal de première instance est connu pour avoir traité plusieurs affaires en lien avec les cryptomonnaies, dont le procès intenté contre l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.

Âgé de 58 ans, Jay Clayton est connu pour avoir été le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) entre mai 2017 et décembre 2020. Sur cette période, le marché des cryptomonnaies a connu ses premières percées tandis que les procès à l'encontre des acteurs du secteur commençaient à se multiplier.

🔎 Découvrez l'évolution du cadre légal de la crypto aux yeux de la SEC à travers le prisme Ripple

À l’époque, l'ancien président de la SEC avait notamment intenté des poursuites contre Kik, Telegram ou encore Ripple qu'il avait accusé d'avoir levé 1,3 milliard de dollars grâce à la vente de ses tokens XRP qui selon lui, n'étaient pas enregistrés.

Suite à son mandat de dirigeant de la SEC, il a rejoint les rangs du cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell LLP où il avait déjà travaillé par le passé. Il a également intégré le conseil d'Administration de la société de gestion alternative américaine Apollo Global Management.

En 2020, Donald Trump avait déjà essayé de nommer Jay Clayton au poste de procureur fédéral pour la cour du district sud de New York. Cependant, sa défaite aux élections présidentielles américaines de 2020 face à Joe Biden avait coupé court à cette volonté.

L'Administration de Donald Trump prend forme petit à petit

Fraîchement victorieux des élections présidentielles américaines de cette année l'opposant à Kamala Harris, Donald Trump n'a pas hésité à proposer le poste à Jay Clayton. Le futur président des États-Unis a confirmé sa nomination dans une publication sur son réseau social Truth Social :

Je suis heureux d'annoncer que Jay Clayton, de New York, président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pendant mon premier mandat, où il a accompli un travail incroyable, est par la présente nommé procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Jay est un chef d'entreprise, un avocat et un fonctionnaire très respecté.

👉 Dans l'actualité – Gary Gensler publie une lettre suggérant une démission imminente de son poste de président de la SEC

Au cours de la semaine qui a suivi sa victoire aux élections, Donald Trump a proposé à plusieurs personnes d'intégrer sa nouvelle Administration. Ainsi, Robert F. Kennedy Jr devrait être ministre de la Santé, le représentant Matt Gaetz devrait devenir procureur général des États-Unis, et le sénateur Marco Rubio s'est vu offrir le poste de secrétaire d'État.

La nomination la plus attendue était sans doute celle d'Elon Musk, qui avait Vivek Ramaswamy, codirigera le futur Department of Government Efficiency (DOGE) qui aura la lourde tâche « de réduire la régulation excessive et les dépenses inutiles, tout en restructurant les agences fédérales ».

Source : Reuters

